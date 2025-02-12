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Рост цен на газ ,  
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Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газ

Сийярто: Венгрия нашла способ платить за российский газ
Сюжет
Рост цен на газ
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия нашла новый способ расплаты за российский газ вопреки американским санкциям против Газпромбанка. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью «РИА Новости».

«Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной. Но если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать. И мы это сделали», — сказал венгерский министр.

Он назвал сложившиеся обстоятельства «технической проблемой», из которой Венгрия всегда может найти решение.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Газпромбанк с весны 2022 года проводит только рублевые расчеты за газ с недружественными странами. В ноябре 2024 года Минюст США ввел санкции против Газпромбанка.

В банке, комментируя новые ограничения, заявляли, что новые ограничения никак не повлияют на его работу в России. В Кремле пообещали, что, несмотря на санкции против банка, Россия найдет варианты расчетов за поставляемый в Европу газ, хотя для этого понадобится время. Президент Владимир Путин на этом фоне обновил порядок платежей за газ иностранцами. Газпромбанк остался единственным уполномоченным банком по расчетам за поставки в рублях, но больше не оказывает содействия в конвертации валюты в рубли.

В декабре 2024 года США временно разрешили транзакции с участием Газпромбанка в области гражданской атомной энергетики. Тогда же США для Венгрии сделали исключение, чтобы страна смогла проводить расчеты с Газпромбанком.

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