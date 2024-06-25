Минэк предложил ежегодно привлекать по 18,6 тыс. иностранцев в ОЭЗ
Минэкономразвития подготовило поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые предлагают упростить трудоустройство иностранных граждан в компаниях, работающих в особых экономических зонах (ОЭЗ). Соответствующий законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.
Проект предлагает ввести в ТК новую статью 351.8 «Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов особых экономических зон и управляющих компаний особых экономических зон». Минэкономразвития обосновало необходимость законопроекта усилением конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации.
Предложенные изменения устанавливают особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов и управляющих компаний ОЭЗ, следует из пояснительной записки к законопроекту. Речь идет о возможности для управляющих ОЭЗ привлекать иностранцев без специальных разрешений, без учета региональных и отраслевых квот.
По подсчетам ведомства, общая оценочная потребность в иностранной рабочей силы у резидентов преференциальных режимов составит 10,6 тыс. человек в 2025 году и 18,6 тыс. человек ежегодно с 2026-го. Ожидается, что не менее половины привлеченных иностранных специалистов будет законтрактованы на год, а оставшаяся часть будет уезжать по итогам двух лет работы.
Министерство ожидает доходы не менее 1,5 млрд руб. в год от инвестиций, осуществленных иностранными инвесторами, получившими многократные деловые визы. Учитывая, что каждое рабочее место у резидента ОЭЗ приносит в год в среднем 1,4 млн руб. налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней, то работа указанного количества иностранных специалистов до конца 2030 года позволит им выплатить 119 млрд руб., подсчитали в ведомстве.
В марте правительство утвердило создание трех новых экономических зон в России — в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. В последнем регионе появилась ОЭЗ «Эммаусс». Всего частные инвесторы готовы создать почти 8,4 тыс. новых рабочих мест и вложить в свои проекты более 17 млрд руб.
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