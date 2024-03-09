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Правительство утвердило создание трех новых экономических зон в России

Мишустин подписал постановление о создании новых экономических зон в России
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На территории Лямбирского муниципального района и Саранска в Мордовии разместится ОЭЗ «Система». Предполагается, что ее резидентами станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении. Ожидается, что будет создано 775 новых рабочих мест, а суммарный объем инвестиций предприятий составит более 33,3 млрд руб.

В Новочеркасске будет создана ОЭЗ «Ростовская». Там планируют работать восемь компаний, которые намерены привлечь 8,6 млрд руб. инвестиций и создать не менее 790 новых рабочих мест. Резиденты будут заниматься производством прицепной и полуприцепной техники, а также промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в Новочеркасске построят комплекс по сжижению природного газа; завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений; химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы.

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Фото:пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

В Калининском и Конаковском районах Тверской области появится ОЭЗ «Эммаусс». Там предприятия-резиденты будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Также планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Всего частные инвесторы готовы вложить в свои проекты более 17 млрд руб. и создать почти 8,4 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, правительство намерено расширить границы ОЭЗ, действующих в Калужской области и Липецке. В этих регионах планируется открыть три фармацевтических производства и наладить выпуск сельскохозяйственных машин и прицепов на площадке бывшего тракторного завода. Общий ожидаемый объем инвестиций — 49,6 мрд руб. Количество новых рабочих мест, как прогнозируется, превысит 4,5 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя город Шебекино. Он находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью Украины и регулярно попадает под обстрелы. В городе находятся несколько крупных предприятий, в том числе лакокрасочный завод «Краски Белогорья».

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Теги
Михаил Мишустин особая экономическая зона Мордовия Ростовская область Тверская область
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