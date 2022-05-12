Пандемия и возросшие цены на сырье снизили потребление кофе в России

Потребление кофе в России снижается с 2020 года: сначала негативно повлиял локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции, затем сказались возросшие цены на сырье. В этом году потребление может уменьшиться еще на 7%

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2021 году потребление всех кофейных напитков в России упало относительно уровня 2020 года на 8,7%, до 164,2 тыс. т, сообщил РБК Рамаз Чантурия, гендиректор ассоциации «Росчайкофе» (объединяет как транснациональных, так и местных производителей и поставщиков чая и кофе, в частности группу «Орими», «Московскую кофейню на паях», «Гранд», «СДС-Фудс»). Негативная тенденция наблюдается еще с 2020 года, отмечают в ассоциации. Тогда потребление всех типов кофейных напитков (кофе в зернах, молотый и растворимый, а также кофейные смеси) снизилось по сравнению с 2019 годом на 4,4% — со 188,1 тыс. до 179,8 тыс. т.

В 2022 году российский кофейный рынок продолжит падение в натуральном выражении, потребление сократится еще на 7%, прогнозирует Чантурия.

Пика популярности у россиян кофе достиг в 2019 году, напоминают в «Росчайкофе». В тот год его потребление в натуральном выражении впервые обогнало чай. До этого россияне употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. в год.

Снизившееся потребление кофе зафиксировала и исследовательская компания Ipsos. Большинство опрошенных ей россиян старше 16 лет, проживающих в крупных городах, пьют растворимый кофе, тогда как молотый кофе выбирают около трети. В четвертом квартале 2021 года 55,7% респондентов отвечали, что за последние три месяца потребляли растворимый кофе, тогда как год назад в это же время об этом заявляли 62,1%. Молотый кофе и кофе в зернах в четвертом квартале 2021 года потребляло 37,6% опрошенных против 42,1% годом ранее. В первом квартале 2022 года снижение, по информации Ipsos, продолжилось: за последние три месяца растворимый кофе употребляло 54,9% опрошенных, молотый и в зернах — 34,2%.

Почему россияне пьют меньше кофе

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Потребление кофе непрерывно прирастало с начала 1990-х годов, когда этот напиток вошел в моду в России из-за ассоциации с западным образом жизни. В отличие от чая у кофе сложился имидж напитка, который пьют вне дома — в кафе или в офисах, и это дополнительно способствовало росту его потребления, объяснял ранее Чантурия.

Но в 2020 году кофе стали пить меньше на фоне введенных из-за пандемии ограничений, напоминает гендиректор «Росчайкофе». «Люди больше находились дома, на работу общепита действовали ограничения — это привело к резкому снижению потребления на 30% в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии рынок начал восстанавливаться, но не дошел до тех объемов, которые были в 2019 году», — указывает эксперт.

В 2021 году потребление кофейных напитков упало уже по другой причине: из-за неблагоприятных климатических условий в Бразилии резко выросли мировые цены на зеленый кофе — в среднем, по оценке Чантурии, в 2–2,5 раза. Из-за резкого роста цен часть потребителей стала реже покупать кофе, и в результате по итогам 2021 года кофейный рынок в России сократился уже почти на 9%, поясняет собеседник РБК.

В этом году рост цен на готовую продукцию продолжится, ожидает Чантурия. Во-первых, не все производители кофейных продуктов успели повысить стоимость, поскольку у них на вторую половину 2021 года уже были заключены контракты на поставку сырья по старым ценам, и изменение цен в контрактах у большинства компаний начало отражаться в стоимости продукции только в этом году.

Во-вторых, на стоимость продукции накладывается «ситуация экономической турбулентности», связанная с колебаниями курса рубля и нарушением логистики. Повышение цен на кофейное сырье в 2022 году еще некоторое время продолжит отражаться на ценах в магазинах, предупреждает Чантурия. Оценить грядущий рост цен он затруднился, но отметил, что это скажется на потреблении.

Чая тоже пьют меньше Чай по-прежнему отстает по объемам потребления от кофе в России, хотя и не падал так резко. Ввоз чайного сырья в Россию, по данным «Росчайкофе», сократился в 2021 году на 1,4% по сравнению с прошлым годом — со 146,9 тыс. до 144,8 тыс. т. Потребление чайной продукции стагнирует, констатирует Чантурия. Россияне пьют все меньше чистого чая, предпочитая ему травяные напитки чайного типа или чаи с различными добавками.

В сети кофеен «Шоколадница», впрочем, снижение потребления кофе пока не заметили: «Наши гости меньше его пить не стали», — заявили в пресс-службе компании. РБК направил запрос в российский офис компании Nestle (производит кофе под брендом Nescafe), Jacobs Douwe Egberts (бренд Jacobs), группу «Орими» (выпускает кофе Jardin и «Жокей»), а также ретейлерам X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'Кей» и «Верный».