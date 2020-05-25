Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

Почему отрицательные цены стали возможны

Спотовые цены на газ действительно могут дойти до отрицательных значений, подтвердил в разговоре с РБК приглашенный профессор парижского института Sciences Po специалист по газовому рынку Тьерри Бро. «Это более вероятно для NBP, где в прошлом [в 2006 году] уже наблюдались отрицательные цены, но на этот раз это может случиться и на TTF», — сказал эксперт.

По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков. Шансы на отрицательные цены на голландском хабе TTF гораздо ниже, утверждает издание.

Мощности по хранению газа в Европе по состоянию на 22 мая заполнены на 70% против 56% год назад, следует из данных ассоциации Gas Storage Europe.

Если хранилища переполняются, единственный способ сбалансировать превышение предложения над спросом — это отрицательные цены; это базовый закон экономики, говорит Бро. «Мы часто видим это на рынках электричества, где вообще нет опции хранения», — добавляет он.

«Отрицательные цены возможны в том случае, если ограничения в логистике или хранении сырья становятся особенно острыми. В принципе, это как раз сейчас относится к европейскому рынку газа», — говорит РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг. Хороший пример, отражающий похожие фундаментальные факторы, — цены на газ в американском Пермском нефтегазоносном бассейне, которые периодически становились отрицательными в последние годы в связи с ограниченными мощностями по трубопроводному транспорту и хранению, указывает Пирронг.

Рынок газа подчиняется сезонным трендам: потребление всегда идет вниз весной, что приводит к росту запасов. Но сейчас действует мощный дополнительный фактор снижения спроса — коронавирус, и запасы накапливаются быстрее, добавляет эксперт.

Как это влияет на цены «Газпрома»

Средняя цена, по которой экспортировал газ «Газпром», в марте 2020 года составила $125 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале, и на 38% ниже, чем в марте прошлого года, следует из данных ФТС России. Концерн пока закладывает среднегодовую экспортную цену $133 за 1 тыс. куб. м (при 16-процентном сокращении физических объемов), но говорит, что это «не догма».

«Газпром» продает европейским клиентам газ дороже, чем спотовые цены в Европе, благодаря диверсификации своего портфеля, где треть продаж остается исторически привязанной к нефти и нефтепродуктам (ценовые формулы не раскрываются). В 2019 году эта премия для газовой монополии составляла $47 за 1 тыс. куб. м относительно спотовых цен «на следующий день» и $35 за 1 тыс. куб. м относительно цен «на следующий месяц», следует из его февральской презентации (.pdf). Но с приближением европейских спотовых котировок к нулю экспортные контрактные цены «Газпрома» продолжат снижаться.

«Газпром» пытается избежать влияния падающих спотовых цен, сокращая поставки в Европу: в январе—апреле 2020 года они уже снизились на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года, говорит Бро. Но с трубопроводным газом уже широко конкурирует СПГ, и ключевым фактором здесь является Катар и то, как он себя поведет, рассуждает аналитик. В апреле поставки СПГ в Северо-Западную Европу из Катара достигли пика, отмечал Bloomberg.

«Газпром» начал сокращать поставки в Европу в марте (месяц к месяцу), но если он будет делать это в одиночку, а поставки СПГ продолжат расти, это не остановит снижение цен — будет ровно такая же ситуация, как на рынке нефти до апрельской сделки ОПЕК+, подчеркивает Бро.

Спотовые цены на самой активной европейской площадке TTF теперь опустились ниже регулируемых цен «Газпрома» для промышленности в России во всех регионах страны, следует из данных «Интерфакса». Если бы «Газпром» продавал газ в Европе по ценам TTF, экспорт для него стал бы нерентабельным даже без учета экспортной пошлины.

По подсчетам «Интерфакса», рентабельный уровень продажи газа в Европу для «Газпрома» находится на уровне $100 за 1 тыс. куб. м: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспорт по России, от $20 — транспорт до рынков Европы; итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину 30%. Эти расчеты РБК подтверждала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Но внутри этих $100 за 1 тыс. куб. м есть фиксированные издержки, которые «Газпром» несет независимо от объемов поставок за рубеж, говорил ранее РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. С учетом необходимости покрывать эти постоянные издержки экономически выгодными для «Газпрома», по его словам, остаются поставки при ценах $50–60 за 1 тыс. куб. м.

В пресс-службе «Газпрома» отказались от комментариев.