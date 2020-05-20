Экспортная цена газа стала дешевле российской

Из-за падения цен на европейских хабах поставлять газ на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем на экспорт. Цены начнут восстанавливаться, скорее всего, только к зиме, отметили эксперты

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Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).

Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.

«Себестоимость газа, если под себестоимостью понимать уровень цены реализации, при которой EBITDA становится нулевой, составляет около $100 за 1 тыс куб. м. Это если включать транспортировку по России, экспортную пошлину и транспортировку по Европе. Но внутри этих $100 есть постоянные издержки, например транспорт по «Северному потоку» или Украине. Поэтому экономически поставки для «Газпрома» в Европу выгодны, пока цена дополнительной 1 тыс. куб. м составляет более $50–60. Цена на хабах сейчас существенно ниже «бухгалтерской» себестоимости (около $100) и близка с предельным издержкам по поставке дополнительных тысяч куб. м, которые можно оценить в $50–60», — сообщил РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137). В марте 2019 года было $202 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» отмечал, что благодаря сбалансированной структуре ценообразования на газ (57% контрактов индексируются по газовым хабам, около трети — по старым принципам с привязкой к нефти и нефтепродуктам или их современным модификациям) в 2019 году ему удавалось продавать газ на $47 за 1 тыс. куб. м дороже, чем спотовые котировки в Европе «на следующий день».