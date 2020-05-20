Экспортная цена газа стала дешевле российской

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана Политика, 17:11 Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточному вопросу Политика, 17:07 Как бизнес-лидеру выжить в мире будущего Pro, 17:02  Цена на нефть Brent поднялась выше $36 впервые с 9 апреля Quote, 16:54 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 16:50 Какие майнеры стали наиболее прибыльными после халвинга биткоина Крипто, 16:46 Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге Общество, 16:46 ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность Политика, 16:45 СМИ узнали о согласии Сане на сокращение оклада ради перехода в «Баварию» Спорт, 16:45 Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле Общество, 16:43 МИД заявил о поменявших отношение к интересам украинцев «слугах народа» Политика, 16:34 Может ли у искусственного интеллекта появиться сознание Индустрия 4.0, 16:30  В Twitter шутят над коронавирусом и 2020 годом Стиль, 16:28 В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России Общество, 16:27
Бизнес ,  
0 

Экспортная цена газа стала дешевле российской

Из-за падения цен на европейских хабах поставлять газ на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем на экспорт. Цены начнут восстанавливаться, скорее всего, только к зиме, отметили эксперты
Газпром GAZP ₽196,72 +1,3% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).

Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.

«Себестоимость газа, если под себестоимостью понимать уровень цены реализации, при которой EBITDA становится нулевой, составляет около $100 за 1 тыс куб. м. Это если включать транспортировку по России, экспортную пошлину и транспортировку по Европе. Но внутри этих $100 есть постоянные издержки, например транспорт по «Северному потоку» или Украине. Поэтому экономически поставки для «Газпрома» в Европу выгодны, пока цена дополнительной 1 тыс. куб. м составляет более $50–60. Цена на хабах сейчас существенно ниже «бухгалтерской» себестоимости (около $100) и близка с предельным издержкам по поставке дополнительных тысяч куб. м, которые можно оценить в $50–60», — сообщил РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тыс. куб. м — на 9% меньше, чем в феврале ($137). В марте 2019 года было $202 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» отмечал, что благодаря сбалансированной структуре ценообразования на газ (57% контрактов индексируются по газовым хабам, около трети — по старым принципам с привязкой к нефти и нефтепродуктам или их современным модификациям) в 2019 году ему удавалось продавать газ на $47 за 1 тыс. куб. м дороже, чем спотовые котировки в Европе «на следующий день».

Поскольку нефтяная привязка в тех контрактах, где она есть, вступает в силу с лагом ориентировочно в шесть месяцев, обвал цен на нефть в марте—апреле еще не мог повлиять на цены «Газпрома» (повлияет позже в этом году).

Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза
Бизнес
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Цены будут удерживаться около $2 за млн БТЕ (миллион британских термальных единиц, в 1 тыс. куб. м газа содержится 35,7 МБТЕ) все лето, сообщил РБК заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«В отопительный сезон, несмотря на отложенное влияние обвала нефтяных цен, цены в Европе, скорее всего, поднимутся до $3–4 в силу сезонного фактора и восстановления спроса, если не будет второй волны COVID-19. По итогам года «Газпром» может показать убыток. Но причина не в убыточности самих поставок (вопрос, как считать), а в сохранении амбициозной инвестпрограммы в крайне неблагоприятных (для всех поставщиков) рыночных условиях. В 2021 году цены должны вырасти, но среднегодовая цена вряд ли будет выше $4», — сказал Белогорьев.

Риск снижения экспортной цены в ближайшие месяцы есть из-за временного лага в контрактах с нефтяной привязкой, сообщил РБК Маринченко.

Путин заявил о спорах с Минском и Ереваном по тарифам на прокачку газа
Политика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Цены начнут восстанавливаться, вероятно, только ближе к зиме. На уровне отдельных контрактов «Газпром» действительно может терпеть убытки из-за обвала цен, но снижение добычи не всегда самое рациональное поведение: значительная часть операционных издержек является по сути фиксированной, например, расходы по оплате труда или транзиту, когда он осуществляется на условиях «качай или плати» (по «Северному потоку» или через Украину)», — отметил он.

По словам Маринченко, отдача от экспортных операций в этом году будет минимальной: внутренние продажи и нефтяной бизнес («Газпром нефть») в моменте становятся важнейшими драйверами прибыли для группы. «По издержкам и логистике «Газпром» находится в более выигрышном положении, чем американский СПГ, спрос на газ в среднесрочной перспективе будет расти — поэтому текущую ситуацию не стоит считать каким-то грандиозным провалом: рынок медленно, но будет восстанавливаться, «Газпром» останется конкурентоспособным поставщиком», — заключил эксперт.

Авторы: Иван Ткачёв, Людмила Подобедова, Виктория Полякова
Теги: «Газпром», экспорт, природный газ
Материалы по теме
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Экономика
Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету
Экономика
«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter