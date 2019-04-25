Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

По данным агентства Reuters, импорт нефти в Чехию приостановлен. Ранее аналогичное решение приняли в Польше, объяснив это падением качества

Фото: БелТА / ТАСС

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

При этом представитель компании Mero (оператор чешской секции трубопровода «Дружба») заявила агентству, что поставки российской нефти в страну не прерывались. Она отметила, что в Чехию еще не поступала низкокачественная нефть.

Дальнейшее решение будет принимать чешский нефтепереработчик Unipetrol. В Unipetrol заявили, что ждут окончательного отчета о поставках нефти.

19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком снижении качества поступающей в страну по трубопроводу «Дружба» российской нефти. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко пояснила, что речь идет о высоком содержании хлорорганических соединений.