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Эксперты оценили возможность России заработать на экспорте воды в ЕС

Петр Арефьев: выгоды от экспорта воды из России в Европу будут минимальными
Россия может стать экспортером воды в Европу, но выгоды для Москвы будут минимальными, а риски значительными. При этом российские поставки ресурса в Азию уже являются довольно заметными
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Россия может превратиться в экспортера воды в Европу и Азию благодаря значительным запасам пресной воды, но с учетом негативного опыта продажи энергоресурсов европейским странам на этом пути есть значительные риски. Об этом РБК заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория» Финансового университета при правительстве Петр Арефьев. Так он ответил на предупреждения Еврокомиссии о возможных конфликтах между странами ЕС из-за воды.

По его словам, прибавочная стоимость при продаже такого сырья минимальная. По экспертным оценкам, которые приводит Арефьев, средняя стоимость одного литра природной воды составляет 0,5 цента. «С учетом политической обстановки, соотношения риска и доходности поставка воды из России будет выгодна странам ЕС, но выгоды для самой России будут минимальными, а риски значительными», — пояснил он.

Арефьев подчеркнул, что Ладожское озеро привлекает зарубежных инвесторов, а у России есть доступ к недорогой технологии строительства каналов, в рамках которой эксплуатационные затраты минимальны.

Дефицит воды в Европе со временем может привести к конфликтам между странами, пришла к выводу Еврокомиссия (ЕК). Как выяснил Politico, в своем докладе ведомство упомянуло, что дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни, в том числе и здоровью человека. К примеру, в Испании, в которой остро стоит вопрос с засухой, начался конфликт вокруг реки Эбро между автономными сообществами (регионами) Каталонией и Арагоном.

По данным ЕК на 2019 год, более трети (38%) населения ЕС пострадали от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике блока в €2–9 млрд.

В августе Financial Times писала, что все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды.

Еврокомиссия предупредила о конфликтах между странами ЕС из-за воды
Политика
Фото: Louis Witter / Getty Images

Воду не так просто экспортировать, напрямую поставки, как правило, не ведутся, сообщил Владимир Сальников, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогноза экономических процессов центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. По его словам, это возможно между странами, где есть крупная специфичная инфраструктура.

Эксперт подчеркнул, что кроме прямого экспорта воды также есть косвенный, который во многом преобладает в торговле водой. К примеру, при экспорте стали или химических продуктов может требоваться достаточно большое количество воды, которая фактически входит в стоимость стали или минеральных удобрений.

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По предварительной оценке Сальникова, российский косвенный экспорт воды в 2023 году составил почти 2% от стоимости всего экспорта. По его словам, он составил не менее $5 млрд, и, скорее, даже $7–8 млрд. Так как Россия богата водными ресурсами, то у нее нет проблем с наращиванием прямого и косвенного экспорта, но для первого варианта пока есть трудности с инфраструктурой, полагает эксперт.

Экспорт товаров из России в 2023 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), составил $425,1 млрд. Показатель снизился на 28,3% по сравнению с $592,5 млрд в 2022 году.

«Мы уже являемся довольно заметным экспортером воды не сколько в Европу, сколько, скорее, в Азию. Потому что вот как раз из-за политических факторов Европа отчасти сама под нажимом и давлением США, она разрывает все больше экономических связей с нами и делает это в ущерб и себе, и нам», — рассказал Сальников.

В ближайшей и среднесрочной перспективе Сальников прогнозирует рост косвенного и прямого экспорта воды из России до примерно $10 млрд в год. «А в перспективе и больше, потому что проблема обеспечения водой в пару десятков лет никуда не денется и будет нарастать, поэтому в принципе этот потенциал будет увеличиваться», — добавил эксперт.

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Фото:Brent Stirton / Getty Images

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