CNN: Мехико может остаться без воды через несколько месяцев

Один из крупнейших городов мира приблизился к угрозе дефицита воды

В столице Мексики сложилась кризисная ситуация с обеспечением населения водой. Как отмечает CNN, причин множество: от выбранного ацтеками местоположения до действий конкистадоров

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Мехико сталкивается с серьезным кризисом из-за череды проблем, в результате чего один из крупнейших городов мира с населением почти 22 млн человек может через несколько месяцев остаться без воды, сообщает CNN.

Источник примерно 60% поступающей в Мехико воды — подземные воды. Но из-за чрезмерной добычи город проседает — на 50 см в ежегодно, приводит телеканал результаты последних исследований. При этом подземные запасы пополняются недостаточно быстро. Остальная часть воды перекачивается из источников, расположенных за пределами города, что делает процесс неэффективным и приводит к потере около 40% объемов воды из-за утечек.

Сейчас большая часть города пребывает в состоянии засухи. «Мы находимся примерно в середине засушливого сезона, и устойчивое повышение температуры ожидается до апреля или мая», — указала Джун Гарсиа-Бесерра, доцент кафедры инженерных наук Университета Северной Британской Колумбии.

Частично проблемы связаны с местоположением — столица Мексики расположена на высокогорной местности, где прежде было дно озера, на богатой глиной и подверженной землетрясениям почве. «Вероятно, сегодня это одно из последних мест, где кто-то решился бы построить мегаполис», — отмечает телеканал.

На месте Мехико в 1325-м ацтеками был основан город Теночтитлан, в то время там еще располагались озера. Ацтеки построили остров, сеть каналов и мостов. Однако, когда в XVI веке туда прибыли испанцы, они разрушили большую часть города, осушили дно озера, засыпали каналы и вырубили леса. Испанцы рассматривали «воду как врага, которого необходимо преодолеть для процветания города», пояснили в компании Groundlab, которая занимается исследованиями в области дизайна и политики.

Это решение привело ко многим современным проблемами Мехико: заболоченные местности и реки были заменены бетоном и асфальтом, из-за чего в сезон дождей происходят паводки, а в засушливый сезон в городе стоит засуха.

Forbes México и Emprendedor в начале февраля сообщили о приближении «нулевого дня», когда водная система не сможет обеспечить город. Из расчетов специалистов следовало: это может произойти уже 26 июня.

Власти заверили, что этого не произойдет. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, что вопрос с водой решается. Мэр Мехико Марти Батрес Гуадаррама назвал сообщения о нулевом дне «фейковыми новостями», распространяемыми оппозицией.

Однако многие эксперты не согласны с оптимизмом властей и предупреждают о нарастании кризиса, сообщает CNN. По их словам, в Мехико может закончиться вода еще до наступления сезона дождей, если потребление не изменится.