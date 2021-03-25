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Титов сравнил госрасходы с «дырявым решетом»

По мнению бизнес-омбудсмена, главное не в объеме бюджетных вложений, а в том, на что именно тратятся деньги. Считать «дырявое решето» единственной надеждой больше нельзя, уверен он
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что расходование бюджетных средств в период пандемии напоминает «дырявое решето». Такое мнение Титов высказал в колонке на РБК.

По словам бизнес-омбудсмена, государство в прошлом году потратило из бюджета (в расширенном понимании, включая социальные фонды) рекордную сумму, 42,12 трлн руб. (39,5% ВВП). «Объем бюджетных вложений — хоть в абсолютных значениях, хоть в относительных — не единственный параметр, по которому можно судить об успешности стратегии. Всегда надо смотреть, на что именно тратятся деньги», — уверен Титов.

Борис Титов Считать «дырявое решето» единственной надеждой больше нельзя
Мнение
Фото:Владимир Новиков / РИА Новости

По его словам, бюджетные траты представляют собой «замкнутый круг» и не дают оснований для развития. «Основной источник доходов — экспорт энергоносителей. Основное направление расходов — поддержка населения, около 50% которого занято в бюджетной системе. Одним словом, при номинальном росте и отдельных расходах «на сторону» все эти средства «обращаются» внутри бюджетной системы и направлены на ее поддержание», — объясняет он.

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Бизнес-омбудсмен считает недостаточным рост бюджетных расходов для стимулирования производственных ресурсов страны. «Мы все еще закупаем по импорту слишком многое из того, что могли бы делать сами, поскольку производить невыгодно даже в ситуации закрытых границ», — заметил Титов, указав, что главной проблемой этого являются условия производства.

«Конечно, если исходить из логики «в дырявом решете воду не носят», то государственные деньги надо беречь, чтобы не утекли. Но мириться с дырявым решетом и считать его единственной надеждой больше нельзя», — предупредил бизнес-омбудсмен.

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Он предложил два способа «залатать решето». «Первый — ужесточение силового контроля над теми, кто распоряжается госфинансами (по образцу Китая). Верится в него весьма слабо. И второй — стимулирование многочисленных новых источников роста. Ставка на частное производство, частный бизнес», — сказал Титов. Он также предложил снизить тарифы на газ, свет, налоги, чтобы «дать стимул развитию и притоку технологий», а также субсидировать ставки по кредитам на инвестиционные цели. «Да, расходы госбюджета сейчас велики. Но «откатывать» их обратно к уменьшению — совершенно не время», — заключил Титов.

Автор
Мария Бондаренко
Борис Титов госрасходы бюджет
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