Титов сравнил госрасходы с «дырявым решетом»

По мнению бизнес-омбудсмена, главное не в объеме бюджетных вложений, а в том, на что именно тратятся деньги. Считать «дырявое решето» единственной надеждой больше нельзя, уверен он

Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что расходование бюджетных средств в период пандемии напоминает «дырявое решето». Такое мнение Титов высказал в колонке на РБК.

По словам бизнес-омбудсмена, государство в прошлом году потратило из бюджета (в расширенном понимании, включая социальные фонды) рекордную сумму, 42,12 трлн руб. (39,5% ВВП). «Объем бюджетных вложений — хоть в абсолютных значениях, хоть в относительных — не единственный параметр, по которому можно судить об успешности стратегии. Всегда надо смотреть, на что именно тратятся деньги», — уверен Титов.

По его словам, бюджетные траты представляют собой «замкнутый круг» и не дают оснований для развития. «Основной источник доходов — экспорт энергоносителей. Основное направление расходов — поддержка населения, около 50% которого занято в бюджетной системе. Одним словом, при номинальном росте и отдельных расходах «на сторону» все эти средства «обращаются» внутри бюджетной системы и направлены на ее поддержание», — объясняет он.