Считать «дырявое решето» единственной надеждой больше нельзя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Vertex провалила тесты препарата. Стоит ли покупать акции биотеха? Pro, 10:08 В Москве задержали участника нападения на псковский десант банды Басаева Общество, 10:06 «МегаФон» сократил абонентскую базу в 2020 году Технологии и медиа, 10:00 Unitsky String Technologies начала экспансию в Европу и MENA-регион Пресс-релиз, 10:00 Аман Тулеев допустил поджог как причину пожара в «Зимней вишне» Общество, 09:55 Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту Общество, 09:50 Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 09:49 Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией словами «not bad» Спорт, 09:42 ФСИН заявила об «удовлетворительном» состоянии Навального Политика, 09:42 На Украине зафиксировали рекорд по заболевшим и умершим от COVID за сутки Общество, 09:40 СМИ сообщили о неоправданных ожиданиях Германии от прихода Байдена Политика, 09:36 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 09:34 Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Pro, 09:29 Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курильским островам Политика, 09:23
Антикризисные меры ,  
0 
Борис Титов

Считать «дырявое решето» единственной надеждой больше нельзя

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Пандемия заставила государство в прошлом году потратить из бюджета (в расширенном понимании, включая социальные фонды) рекордную сумму. 42,12 трлн руб., 39,5% ВВП. Казалось бы, государство помогло и людям, и бизнесу. Железобетонный аргумент в пользу того, что правительство делает все правильно и вообще делает все, что возможно.

Но давайте посмотрим более внимательно. Объем бюджетных вложений — хоть в абсолютных значениях, хоть в относительных — не единственный параметр, по которому можно судить об успешности стратегии. Всегда надо смотреть — на что именно тратятся деньги. В нашем случае все это напоминает «замкнутый круговорот». Основной источник доходов — экспорт энергоносителей. Основное направление расходов — поддержка населения, около 50% которого занято в бюджетной системе. Одним словом, при номинальном росте и отдельных расходах «на сторону» все эти средства «обращаются» внутри бюджетной системы и направлены на ее поддержание. Это основание для развития? К сожалению, нет. Это база для «консервации» ситуации.

Формально слова о сохранении и развитии внутреннего производства, конечно, звучали. Но что мы имеем в итоге? Во-первых, предложение так и не достигло допандемических показателей. Промышленное производство за январь-февраль все еще остается на 2,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные вычисляются на основе крупных предприятий. Выпуск малых и средних предприятий наверняка упал еще сильнее. Спрос, как основа устойчивой поддержки бизнеса, так и не восстановился. Оборот розничной торговли в феврале упал на 1,3%. И как ему вырасти, если к февралю безработных все еще на 24% больше, чем год назад, а рост реальных зарплат составил лишь 0,1% год к году?

Одним словом, рост бюджетных расходов либо был слишком мал, либо в очень значительной части совершенно игнорировал проблему стимулирования производственных ресурсов страны. Что изменилось в сухом остатке?

Мы все еще закупаем по импорту слишком многое из того, что могли бы делать сами, поскольку производить невыгодно даже в ситуации закрытых границ. В себестоимости любого российского товара непомерно большую долю занимают расходы на инфраструктурную ренту (читай — платежи монополистам), и административную ренту (официальные и неофициальные поборы). Это подтверждает и статистика Росстата: индекс цен производителей к февралю вырос на 10,7%. Вот на что надо тратить деньги государства — на снижение этих расходов. Порой можно даже не давать бизнесу. Достаточно просто не брать с него лишнего.

Давайте просто и честно сравним условия производства по любому популярному товару в России и тех странах, из которых мы завозим его аналоги. И все станет ясно. Конечно, если исходить из логики «в дырявом решете воду не носят», то государственные деньги надо беречь, чтобы не утекли. Но мириться с дырявым решетом и считать его единственной надеждой больше нельзя. Чтобы залатать его, есть два способа. Первый — ужесточение силового контроля над теми, кто распоряжается госфинансами (по образцу Китая). Верится в него весьма слабо. И второй — стимулирование многочисленных новых источников роста. Ставка на частное производство, частный бизнес.

У государственных монополий до недавнего времени существовали огромные резервы по доходности. В последний год, конечно, их доходы просели, однако тенденция никуда не делась. Поэтому нужно снизить тарифы на газ, свет, все остальное. Снизить налоги, чтобы дать стимул развитию и притоку технологий. Субсидировать ставки по кредитам на инвестиционные цели. А инфляция если и начала снова расти, то совершенно не из-за роста спроса, и «давить» ее сокращением денежного предложения — не лучший выход в нашей конкретной ситуации. В конце концов, целенаправленные усилия государства по снижению себестоимости товаров и услуг (читай выше) сработают на удержание инфляции гораздо эффективнее.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

Да, расходы госбюджета сейчас велики. Но «откатывать» их обратно к уменьшению — совершенно не время.

Об авторах
Борис Титов Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
мнение Борис Титов
Материалы по теме
Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира
Политика
Из-за пандемии россияне стали покупать меньше жвачки
Бизнес
В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter