Титов ответил на шутку Путина про возможность устроиться к нему на работу

Владимир Путин и Борис Титов (Фото: kremlin.ru)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, отвечая на шутку Владимира Путина, заявил, что не против взять к себе на работу президента. Соответствующий ответ Титова на вопрос журналистов опубликован на его странице в Instagram.

Ранее президент, комментируя расследование ФБК (признан иноагентом) о «дворце» в Геленджике, пошутил, что после ухода с должности мог бы заняться виноделием и устроиться к Титову в качестве специалиста в области права.

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«Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что Путин хорошо разбирается в винодельческой отрасли с точки зрения права. Бизнес-омбудсмен указал, что президент подписал закон о виноделии, который сегодня «меняет всю структуру» отрасли в России.