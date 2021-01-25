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Титов ответил на шутку Путина про возможность устроиться к нему на работу

Владимир Путин и Борис Титов
Владимир Путин и Борис Титов (Фото: kremlin.ru)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, отвечая на шутку Владимира Путина, заявил, что не против взять к себе на работу президента. Соответствующий ответ Титова на вопрос журналистов опубликован на его странице в Instagram.

Ранее президент, комментируя расследование ФБК (признан иноагентом) о «дворце» в Геленджике, пошутил, что после ухода с должности мог бы заняться виноделием и устроиться к Титову в качестве специалиста в области права.

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«Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что Путин хорошо разбирается в винодельческой отрасли с точки зрения права. Бизнес-омбудсмен указал, что президент подписал закон о виноделии, который сегодня «меняет всю структуру» отрасли в России.

Семья Титова владеет российской компанией «Абрау-Дюрсо», она специализируется на выпуске игристого вина. В связи с переходом на госслужбу в 2012 году Борис Титов передал управление фирмой своему сыну Павлу.

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Президент вспомнил о виноделии в связи с расследованием российского оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. По словам самого Путина, упоминание о виноградниках — единственное, что его заинтересовало в материале. «Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности — это виноделие», — сообщил президент, назвав виноделие «благородным видом деятельности».

Он добавил, что собственность, о которой идет речь в расследовании, никогда не принадлежала и не принадлежит ни ему самому, ни его близким родственникам. В Кремле материал Навального назвали «качественной клюквой».

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Расследование о «дворце Путина» Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК), который основан Навальным и признан в России иноагентом, было опубликовано 19 января. Авторы утверждают, что общая стоимость строительства комплекса на мысе Идокопас близ Геленджика составляет 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса оценивается в $1 млрд. В расследовании также упоминаются расположенные в окрестностях дворца виноградники общей площадью около 300 га, а также винодельня «Дивноморье». Часть земли, по его данным, принадлежит или находится в аренде у фирмы «Лазурная ягода» (марка «Усадьба Дивноморское»). В 2018 году у «Лазурной ягоды» сменился владелец. Им стала структура, соучредителем которой выступает миллиардер Геннадий Тимченко. До этого актив входил в ГК «Абрау-Дюрсо» семьи Титова.

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