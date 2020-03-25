Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина
Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в связи с сообщениями СМИ о подорожании топлива она сама ведет мониторинг ситуации, а при необходимости начнет прокурорские проверки, направленные на «выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора».
По результатам таких проверок будет принято решение о привлечении виновных к ответственности, а также принятии «исчерпывающих мер реагирования по устранению нарушений».
18 марта ФАС заявила, что отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов, и, в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры антимонопольного реагирования».