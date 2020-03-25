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Падение цен на нефть ,  
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Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина

Генпрокуратура предупредила, что в случае необходимости рассмотрит вопрос о привлечении виновных в росте цен к ответственности
Фото: Gareth Fuller / PA / ТАСС

Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в связи с сообщениями СМИ о подорожании топлива она сама ведет мониторинг ситуации, а при необходимости начнет прокурорские проверки, направленные на «выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора».

По результатам таких проверок будет принято решение о привлечении виновных к ответственности, а также принятии «исчерпывающих мер реагирования по устранению нарушений».

18 марта ФАС заявила, что отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов, и, в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры антимонопольного реагирования».

Путин удивился росту цен на бензин в России
Общество

По данным Росстата, за неделю — с 17 по 23 марта — розничные цены на бензин в среднем по России не изменились, с начала марта выросли на 0,1%, а с начала 2020 года — на 0,4%. 11 марта после обвала мировых цен на нефть замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что случившееся никак не скажется на ценах на нефть в России. «Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — отметил он.

Однако уже 17 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил удивление уровнем цен на бензин в стране.

«Ладно, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — поинтересовался глава государства.

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин
Бизнес

Позднее ФАС пояснила, что Путин говорил не о розничных, а об оптовых ценах на бензин. 23 марта Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Генпрокуратура, бензин, цены
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Путин удивился росту цен на бензин в России
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