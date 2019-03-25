Суд США отказался снять штраф с засекреченной компании из дела Мюллера

Верховный суд США отклонил ходатайство одной из иностранных компаний об освобождении от вызова в суд в рамках «российского» расследования Мюллера. Сведения о ней засекречены, в начале процесса не раскрывались даже имена адвокатов

Фото: Leah Millis / Reuters

Верховный суд США 25 марта отклонил ходатайство иностранной компании, которую суд нижней инстанции обязал предоставить документы в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в американские выборы. О решении Верховного суда по этому делу говорится в списке приказов суда за 25 марта (*.pdf), никакой мотивировки не приводится.

Название предприятия держится в секрете — служба безопасности суда в Вашингтоне во время рассмотрения дела в декабре «пошла на почти беспрецедентный шаг, очистив от людей целый этаж судебного здания, чтобы сохранить в тайне личности адвокатов компании», отмечал CNN.

В июле 2018 года большое жюри (коллегия присяжных заседателей) федерального суда округа Колумбия направило этой компании повестку с требованием предоставить документы в рамках расследования Мюллера. Компания отказалась, сославшись на закон об иммунитетах иностранных государств 1976 года (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA). Ее адвокаты дошли до апелляционного суда, но тот поддержал решение о вызове компании в суд.

Суд в Вашингтоне назначил компании штраф за неисполнение решения в размере $50 тыс. в сутки, который начисляется с 15 января, и к настоящему времени пеня уже могла превысить $3 млн.