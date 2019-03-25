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Суд США отказался снять штраф с засекреченной компании из дела Мюллера
Верховный суд США отклонил ходатайство одной из иностранных компаний об освобождении от вызова в суд в рамках «российского» расследования Мюллера. Сведения о ней засекречены, в начале процесса не раскрывались даже имена адвокатов
Фото: Leah Millis / Reuters

Верховный суд США 25 марта отклонил ходатайство иностранной компании, которую суд нижней инстанции обязал предоставить документы в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в американские выборы. О решении Верховного суда по этому делу говорится в списке приказов суда за 25 марта (*.pdf), никакой мотивировки не приводится.

Название предприятия держится в секрете — служба безопасности суда в Вашингтоне во время рассмотрения дела в декабре «пошла на почти беспрецедентный шаг, очистив от людей целый этаж судебного здания, чтобы сохранить в тайне личности адвокатов компании», отмечал CNN.

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В июле 2018 года большое жюри (коллегия присяжных заседателей) федерального суда округа Колумбия направило этой компании повестку с требованием предоставить документы в рамках расследования Мюллера. Компания отказалась, сославшись на закон об иммунитетах иностранных государств 1976 года (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA). Ее адвокаты дошли до апелляционного суда, но тот поддержал решение о вызове компании в суд.

Суд в Вашингтоне назначил компании штраф за неисполнение решения в размере $50 тыс. в сутки, который начисляется с 15 января, и к настоящему времени пеня уже могла превысить $3 млн.

Из документов Верховного суда, в которых вымараны название компании и любая информация о ее национальной принадлежности, известно, что это «коммерческое предприятие, ведущее бизнес в США и принадлежащее иностранному государству». У компании есть офис в США, на адрес которого была направлена повестка. В различных судебных инстанциях компания утверждала, что защищена от любых судебных действий законом США об иммунитете иностранного государства. Кроме того, ее адвокаты заявляли, что, согласившись предоставить документы, компания нарушит законы своего государства.

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Интересы компании представляют юристы американской фирмы Alston & Bird, чьи личности были раскрыты только недавно в материалах Верховного суда.

Издание Vox в контексте сообщений о засекреченной компании перечисляло такие российские предприятия, как ВТБ, ВЭБ.РФ и «Роснефть» (подчеркивая, что они лишь фигурировали в разных материалах по поводу предполагаемого вмешательства в выборы без каких-либо обвинений), а также указывало на ближневосточные государства, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар.

Расследование Мюллера было официально завершено на прошлой неделе — спецпрокурор не нашел свидетельств в пользу того, что президент США Дональд Трамп и его команда сотрудничали с российскими властями в деле вмешательства в президентские выборы.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Роберт Мюллер, Верховный суд США
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