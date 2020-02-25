Экономика , 25 фев, 11:24
0
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Строительство первого этапа трассы длиной 68 км обойдется почти в 60 млрд руб. общая протяженность дороги — 119 км
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи. Объявление о конкурсе размещено на сайте госзакупок, первыми на него обратили внимание «Ведомости». Начальная цена — 59,193 млрд руб., длина первого этапа трассы — 68,3 км.
Дорога будет пролегать по маршруту Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и входить в состав более масштабного маршрута Новороссийск — Керчь. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Протяженность всей дороги должна составить 119 км, предельная стоимость объекта — 114,9 млрд руб.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.