Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Строительство первого этапа трассы длиной 68 км обойдется почти в 60 млрд руб. общая протяженность дороги — 119 км

Фото: fkutaman.ru

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи. Объявление о конкурсе размещено на сайте госзакупок, первыми на него обратили внимание «Ведомости». Начальная цена — 59,193 млрд руб., длина первого этапа трассы — 68,3 км.

Дорога будет пролегать по маршруту Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и входить в состав более масштабного маршрута Новороссийск — Керчь. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Протяженность всей дороги должна составить 119 км, предельная стоимость объекта — 114,9 млрд руб.

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