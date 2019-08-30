СМИ узнали о планах властей построить новую трассу к Крымскому мосту

Стоимость строительства 1 км новой дороги может обойтись в 1 млрд руб., утверждает источник «Ведомостей». Бесплатная трасса соединит Крымский мост с Краснодаром

Фото: Алексей Лебедев / РИА Новости

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство бесплатной скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания и источники, близкие к Росавтодору и «Автодору». Представитель Минтранса подтвердил газете эту информацию.

В настоящий момент из Краснодара в Крым ведут две дороги: А-289 и еще одна, которая проходит через Крымск и Джигинку. А-289 протяженностью 150 км проходит из Краснодара в Славянск-на-Кубани и Темрюк. По данным источников газеты, новая дорога должна пройти южнее этой трассы до другой будущей дороги — Дальнего западного обхода Краснодара. Близкий к «Автодору» источник уточнил, что новая трасса будет проходить ближе к Крымску.

Представитель Минтранса пояснил, что трасса будет, по сути, новым направлением А-289 — от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Он добавил, что предлагается построить 128 км новой дороги, а завершить работы планируется в 2022 году.

Участник совещаний в Минтрансе и близкий к «Автодору» собеседник указали, что дорогу планируется построить по госзаказу, при этом без определения маршрута ее стоимость оценить невозможно, отметили источники. Близкий к «Автодору» собеседник оценил стоимость строительства 1 км дороги в 1 млрд руб. с сопутствующими работами и оформлением земельных участков. Стоимость дороги будет сравнима со стоимостью ЦКАД в перерасчете на километр в ценах лет строительства, отметил близкий к Росавтодору источник. Он добавил, что трасса «должна стать главной дорогой Краснодарского края».