Трамп поставил слово «пошлины» в один ряд с любовью и богом
Президент США Дональд Трамп назвал слово «пошлины» одним из красивейших наряду с «любовью» и «богом». Об этом он заявил на митинге в честь дня инаугурации в вашингтонском спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena, пишет Bloomberg.
Политик напомнил, как несколько месяцев назад назвал слово «пошлины» своим самым любимым, за что подвергся критике со стороны «фейковых новостей».
«Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми», — сказал президент США.
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Его инаугурация прошла 20 января.
В ноябре, после выборов, Трамп пообещал ввести 25-процентные тарифы на все мексиканские и канадские товары. Такое решение он обосновал потоками нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков.
В 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. Reuters писал, что введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой, заключенного самим же Трампом в 2020 году.
Кроме того, Трамп обещал ввести 10-процентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят смертельно опасный опиоид фентанил — преимущественно через Мексику. Китай отверг обвинения Трампа в содействии Пекина поставкам фентанила в США.
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