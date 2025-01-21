 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп поставил слово «пошлины» в один ряд с любовью и богом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал слово «пошлины» одним из красивейших наряду с «любовью» и «богом». Об этом он заявил на митинге в честь дня инаугурации в вашингтонском спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena, пишет Bloomberg.

Политик напомнил, как несколько месяцев назад назвал слово «пошлины» своим самым любимым, за что подвергся критике со стороны «фейковых новостей».

«Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми», — сказал президент США.

Эксперты предупредили об «обратном эффекте» угрозы Трампа поднять тарифы
Политика
Дональд Трамп

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Его инаугурация прошла 20 января.

В ноябре, после выборов, Трамп пообещал ввести 25-процентные тарифы на все мексиканские и канадские товары. Такое решение он обосновал потоками нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков.

В 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. Reuters писал, что введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой, заключенного самим же Трампом в 2020 году.

Кроме того, Трамп обещал ввести 10-процентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят смертельно опасный опиоид фентанил — преимущественно через Мексику. Китай отверг обвинения Трампа в содействии Пекина поставкам фентанила в США.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп тарифы США пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена
Политика
Канада подготовила ответные пошлины для США на $105 млрд из-за Трампа
Политика
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против стран БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделкеПолитика, 05:34
Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом домеПолитика, 05:26
Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаряПолитика, 04:58
Трамп заявил, что планирует встретиться с ПутинымПолитика, 04:55
Трамп поставил слово «пошлины» в один ряд с любовью и богомЭкономика, 04:46
Трамп заявил, что есть еще «полдня» для завершения конфликта на УкраинеПолитика, 04:37
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков БПЛАПолитика, 03:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млнБизнес, 03:43
Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для вызова диетической Coca-ColaОбщество, 03:28
Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов БайденаПолитика, 03:19
Вивек Рамасвами не возглавит DOGE вместе с Илоном МаскомПолитика, 03:02
Караван мигрантов направился по Мексике к закрытой границе СШАПолитика, 02:29
Смоленский губернатор сообщил об атаке украинских дронов и работе ПВОПолитика, 02:02
Бельгия открыла дело против Apple насчет скупки «кровавых минералов»Бизнес, 01:57