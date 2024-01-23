Bloomberg: в КНР создадут «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд

В Китае создадут «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд

На фоне рекордного падения китайского фондового рынка местные власти начали рассматривать меры по его стабилизации. Одним из шагов может стать создание «спасательного фонда», средства на который планируется изъять из офшоров

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Китайские власти предпринимают меры по стабилизации падающего фондового рынка и в настоящее время пытаются «мобилизовать» около 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с офшорных счетов китайских государственных предприятий, для создания стабилизационного фонда, рассказали осведомленные источники Bloomberg.

По словам собеседников газеты, средства из фонда планируют направить на выкуп акций через биржу Гонконга. Помимо этого еще 300 млрд юаней ($41,5 млрд) китайские власти уже выделили из местных фондов для инвестирования в акции через China Securities Finance Corp. (государственная финансовая корпорация КНР) или Central Huijin Investment Ltd. (китайский суверенный фонд).

Bloomberg отмечает, что помимо создания «спасательного фонда» власти Китая рассматривают и другие меры приостановки падения фондового рынка, который на этой неделе достиг пятилетних минимумов (речь о базовом индексе CSI 300). Одной из них служит «успокоение» внутренних инвесторов, однако каким образом, агентство не уточняет.

В Китае уже несколько лет продолжается кризис на рынке недвижимости, а из-за жестких антиковидных мер сократились и иностранные инвестиции. В целом с момента достижения пика в 2021 году рыночная стоимость китайских и гонконгских акций потеряла более $6 трлн, что подчеркивает проблему, с которой сталкивается Пекин, пишет Bloomberg.

В начале декабря Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение было принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны, пояснили аналитики. Они также прогнозировали «очень сложный» период для финансовых институтов Китая, которым придется поддерживать стабильность экономики.

В том же месяце Народный банк Китая влил в банковскую систему 800 млрд юаней, что стало крупнейшим объемом на всю историю.

Период бурного экономического роста Китая, продлившийся 40 лет, подошел к концу, отмечали в августе экономические обозреватели The Wall Street Journal Линлин Вэй и Стелла Ифань Се. По их словам, у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась. Помимо ненужных расходов китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их союзниками, отмечали экономисты.