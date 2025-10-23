 Перейти к основному контенту
0

Госдума в I чтении одобрила отмену налоговых льгот при продаже жилья

Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума 22 октября одобрила в первом чтении изменения в налоговом законодательстве, отменив льготы по НДФЛ от продажи жилья независимо от срока владения, при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Действующее законодательство предполагает, что для освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости минимальный предельный срок владения должен быть 3 года в льготных случаях, в том числе если квартира или дом получены по наследству, в дар от близкого родственника. Во всех остальных случаях применяется срок 5 лет. Новый законопроект закрепляет, что этот срок должен быть непрерывным. 

На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Законопроект также уточняет льготу для семей с детьми, позволяющую продать жилье и купить новое без уплаты налога вне зависимости от того, как долго оно находилось в собственности. Теперь при расчете этой льготы будут учитываться дети в возрасте до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 24 лет и недееспособные дети любого возраста.

В случае, если ребенок родился уже после регистрации сделки по продаже старой квартиры, семья сохранит право на приобретение нового жилья с сохранением льготы до 30 апреля 2026 года.

В октябре в Минфине отвергли идею об изменении шкалы НДФЛ. Такая мера была бы «просто избыточна», заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

С 1 января 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме выше порога. Прогрессия НДФЛ с пятью ставками действует в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Госдума жилье налог
