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Белоруссия на полгода запретила вывоз зерновых

Запрет коснется десяти видов зерновых культур. Как отмечал Лукашенко накануне, Белоруссия сможет обеспечить себя сельхозпродукцией и планирует экспортировать продовольствие на $8 млрд
Фото: Henadz Zhinkov / Xinhua / Global Look Press
Фото: Henadz Zhinkov / Xinhua / Global Look Press

Правительство Белоруссии выпустило распоряжение о запрете на вывоз из страны пшеницы, ржи, ячменя и прочих злаков на шесть месяцев, документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

Запрет будет действовать на вывоз зерновых как в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС, туда также входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия) вне зависимости от страны происхождения, так и в другие страны.

Мера касается пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, семен рапса, подсолнечника.

Исключение составят товары, которые являются гуманитарной помощью, а также перемещаемые транзитом через Белоруссию или из страны, не являющейся членом ЕАЭС, в страну, которая входит в союз.

Минск также намерен «внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении на таможенной территории ЕАЭС временной меры», аналогичной указанной.

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Фото:Виктор Драчев / ТАСС

По данным на 23 сентября, которые приводило «БелТА», в стране завершили уборку зерновые на 2,172 млн га, что составляет 88% от плана. Президент страны Александр Лукашенко оценил урожай этого года как «небывалый»: ему доложили, что собрано уже 11,2 млн т зерна, включая кукурузу и рапс.

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Он указал, что страна сможет обеспечить себя сельхозпродукцией. Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет только 811,4 тыс. т, указывает «БелТА». От продажи продовольствия в этом году Минск может получить свыше $8 млрд, отметил Лукашенко.

Днем ранее, 23 сентября, в стране начал действовать другой полугодовой запрет на экспорт — в отношении автомобилей, самолетов, кораблей, железнодорожной техники, а также электроники, медицинских изделий и т. д. Всего запрет коснулся более чем 250 позиций.

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Лилия Пашкова
Белоруссия зерно запрет экспорт
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