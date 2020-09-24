СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

Министерство предложило рассчитывать прожиточный минимум как часть (44,2%) среднедушевого дохода, а МРОТ установить на уровне 42% медианной зарплаты, пишет «Коммерсантъ»

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Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, поправки в профильные федеральные законы были представлены на заседании правительства 23 сентября, и проект уже получил одобрение.

Идея Минтруда заключается в том, чтобы с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%.

При это МРОТ, который по закону не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Как пишет «Коммерсанть», предполагается, что регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно до 2025 года. В следующем году, сообщает газета, переход на новый стандарт установления прожиточного минимума обойдется федеральному бюджету в 48,2 млрд руб. дополнительных расходов, региональным — в 23,4 млрд руб., а для внебюджетного сектора — в 60 млрд руб. К 2025 году, по данным издания, от федерального бюджета потребуются дополнительные 241,3 млрд руб.