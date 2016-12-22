Российские металлурги оценили потери отрасли в 500 млрд руб. за пять лет

По оценке ассоциации «Русская сталь», из-за уже существующих инфраструктурных ограничений и принятия новых черная металлургия России может потерять сумму, составляющую две трети всех инвестиций в отрасль за последние пять лет

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В ближайшие пять лет общие потери компаний, работающих в сфере черной металлургии, от сохранения уже существующих инфраструктурных ограничений и принятия новых обременений могут составить порядка 500 млрд руб. Об этом предупреждает ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейшие металлургические компании России — «Северсталь», НЛМК, ММК, «ЕвразХолдинг» и т.д.

​В сообщении ассоциации утверждается, что сумма возможных потерь составляет две трети от всех инвестиций российской черной металлургии за минувшие пять лет.

«Эти средства металлурги могли бы инвестировать в новые мощности, наилучшие доступные технологии, в том числе экологические, инновации и инфраструктурные проекты, которые нужны стране и создают новые рабочие места», — говорится в заявлении «Русской стали».

​В ассоциации напомнили, что входящие в нее компании обеспечивают примерно 4% ВВП России и значительную часть валютной выручки, а также создают миллионы рабочих мест.

«Но сегодня рост и развитие всего сектора, который вынужден экспортировать половину продукции из-за отсутствия спроса внутри страны, замедляется (сдерживается) рукотворными факторами — непродуманными инициативами, которые подтачивают промышленность — основу экономики», — говорится в документе.

​19 сентября вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное развитию черной металлургии, на котором присутствовали президент «Русской стали» и основной владелец крупнейшей металлургической компании России — Новолипецкого металлургического комбината — Владимир Лисин, основной владелец ОМК Анатолий Седых, основной владелец ММК Виктор Рашников, основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а также представители «Северстали», «Металлоинвеста», «Мечела», ЧТПЗ и ПМХ.

В ходе встречи металлурги, в частности, предложили доработать программу модернизации тепловой генерации, поскольку считают, что в текущем варианте она предполагает введение нерыночного платежа в дополнение к уже существующим обременениям для металлургов на субсидирование возобновляемой энергетики, финансирование утилизации мусора, субсидирование энерготарифов для некоторых регионов страны.