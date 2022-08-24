Импорт Британии из России за июнь снизился до исторического минимума

Экспорт большинства товаров из Великобритании в Россию также существенно сократился к июню 2022 года. К примеру, ввоз машин и транспортного оборудования снизился на 91,3%

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Импорт Великобритании из России за июнь составил £33 млн (2,3 млрд руб.) — это минимум за всю историю наблюдений с января 1997 года. Об этом сообщило британское статистическое ведомство ONS.

В июне 2022 года впервые Великобритания не импортировала топливо из России. Импорт всех российских товаров сократился по сравнению со среднемесячным показателем за 12 месяцев до февраля 2022 года.

Одновременно и экспорт большинства товаров в Россию существенно сократился к июню 2022 года, в частности, поставки машин и транспортного оборудования упали в денежном выражении на £118 млн (8,3 млрд руб., 91,3%).

«Химикаты были единственным товаром, экспортируемым в Россию, поставки которого выросли за этот период, что обусловлено увеличением на £39,1 млн (2,7 млрд руб., 61,8%) экспорта лекарственных и фармацевтических препаратов, на которые не распространяются санкции», — подчеркнули в ведомстве.

Великобритания с конца февраля, после того как Россия признала ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию на Украине, ввела и затем ужесточала санкции против Москвы.

Под ограничительные меры попали президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, 386 депутатов Госдумы, главы госкомпаний, бизнесмены и другие. Санкции также коснулись таких организаций, как Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот» и «Ростех».

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Лондон запретил поставки России авиационной и космической продукции и технологий, а компаниям теперь запрещено страховать соответствующие риски. Был также введен экспорт высокотехнологичных товаров, например микроэлектроники, морского и навигационного оборудования, квантовых технологий, предметов роскоши.

На свою территорию Британия запретила ввозить из России сталь, железо, серебро, изделия из древесины, икру. Были также повышены пошлины на ввоз ряда товаров, в том числе водки. Помимо этого Лондон запретил импорт российской нефти, угля и золота.