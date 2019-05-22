Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent упали на 1,98% — до $70,72. Reuters связывает это с отчетом о росте запасов сырой нефти в США и тарифной войной страны с Китаем

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов. На минимуме в течение дня цена на баррель нефти падала до отметки $70,42.

По данным Reuters, негативно на ценах сказались отчеты о росте запасов сырой нефти в США. По данным Управление энергетической информации США, запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 476,8 миллиона баррелей. Отмечается, что этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.

На цены повлияла перспектива длительной тарифной войны между Китаем и США.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.

