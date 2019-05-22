Цены на нефть упали за день почти на 2%

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,02 EUR Бирж. 71,82 -0,09 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 65,00 64,06 EUR Нал. 72,53 71,26 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1153 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 741,70 -204,30 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 775,90 -0,39% Nasdaq 7 750,58 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,91%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,91%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Политика, 00:15 УНИКС обыграл «Химки» в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги ВТБ Спорт, 00:10 Владельцами большей части госдолга России в евро оказались россияне Экономика, 00:00 Украина направила Совбезу ООН разъяснительное письмо по закону о языке Политика, 22 мая, 23:47 Екатеринбургская епархия отреагировала на итоги опроса ВЦИОМ о храме Общество, 22 мая, 23:36 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 22 мая, 23:30 Цены на нефть упали за день почти на 2% Бизнес, 22 мая, 23:27 Коломойский раскрыл подробности разговора с Зеленским после выборов Политика, 22 мая, 23:11 ФРГ не поддержала экстерриториальные санкции США из-за «Северного потока» Политика, 22 мая, 23:08 ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Спорт, 22 мая, 22:57 Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии Политика, 22 мая, 22:54 Глава палаты общин Лидсом ушла в отставку Политика, 22 мая, 22:42 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 22 мая, 22:19 СПЧ прокомментировал идею властей Москвы запретить концерты «Френдзоны» Общество, 22 мая, 22:15
Бизнес ,  
0 
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent упали на 1,98% — до $70,72. Reuters связывает это с отчетом о росте запасов сырой нефти в США и тарифной войной страны с Китаем
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов. На минимуме в течение дня цена на баррель нефти падала до отметки $70,42.

По данным Reuters, негативно на ценах сказались отчеты о росте запасов сырой нефти в США. По данным Управление энергетической информации США, запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 476,8 миллиона баррелей. Отмечается, что этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.

На цены повлияла перспектива длительной тарифной войны между Китаем и США.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.
 

Автор: Александра Федотова
Теги: цены на нефть
Материалы по теме
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель
Экономика
Как взлетели и рухнули цены на нефть в 2018 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter