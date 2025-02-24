Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Госдолг регионов снизился на 2,3% в 2024 году, хотя год назад ожидался его рост, оценили аналитики «Эксперт РА». В результате долговая нагрузка регионов сократилась до минимума за десять лет

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Долговые обязательства регионов в 2024 году снизились на 2,3% в годовом выражении и составили 3,1 трлн руб. Основными причинами стали списание задолженности по бюджетным кредитам на 25,9 млрд руб. 25 регионам, а также погашение бюджетных кредитов на опережающее финансирование расходов в начале 2024 года и частичное погашение ранее привлеченных инфраструктурных бюджетных кредитов, отмечают аналитики «Эксперт РА» в докладе «Региональные бюджеты и экономика в условиях нестабильности: итоги 2024 года» (есть у РБК).

По оценке агентства, снижение долга привело к уменьшению долговой нагрузки: она сократилась на 2,9 процентного пункта (п.п.) и составила 17,8% от совокупных налоговых и неналоговых (то есть собственных; без учета федеральных трансфертов) доходов, что является минимумом за последние десять лет. В начале 2024 года «Эксперт РА» прогнозировал возможный рост госдолга регионов, напоминают авторы.

По снижению долговых обязательств лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ: там долг сократился на 41,9%, что связано со снижением государственных гарантий на 58,1%. Рост долга наблюдался в 28 регионах, а лидером по этому показателю стала Мурманская область, совокупный долг которой вырос в 2,4 раза в связи с привлечением банковских кредитов (прирост в 7,8 раза), отмечается в докладе.

В 2020 году правительство запустило механизм списания бюджетных кредитов на сумму поступления в федеральный бюджет налогов от новых инвестиционных проектов в регионах. Именно в рамках этого механизма в 2024 году списания получили 25 регионов, обеспечивших поступление налогов в федеральный бюджет в 2023 году в размере 25,9 млрд руб. В феврале 2024 года президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил списать 2/3 задолженности по кредитам регионам, чтобы снизить их долговую нагрузку. По оценке главы государства, эта мера в общей сложности должна сохранить региональным бюджетам по 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год, которые должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов. В феврале 2025 года правительство утвердило правила списания этой задолженности: прощено будет две трети долга по бюджетным кредитам, сложившегося на 1 марта 2024 года, с условием, что регионы направят не менее половины высвобождаемых средств на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, а остальное — на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и т.д.

Рыночная часть собственного регионального долга последовательно сокращается с 2020 года, замещаясь бюджетным кредитом, она достигла минимума даже в номинальном выражении в 2024 году — всего 613 млрд руб. (это облигации и банковские кредиты), отмечает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Регионам сейчас будет сложнее удерживать достигнутые минимальные показатели по госдолгу в силу того, что изменения в налоговой системе, прошедшие в 2024 году и вступившие в силу с 2025 года, создают дополнительную нагрузку на бизнес и население, но почти вся выгода от этого пойдет в федеральный бюджет, а не в региональные», — указывает Климанов.

Поэтому, по его мнению, регионы будут вынуждены идти на новые заимствования. А проценты по бюджетным кредитам, попавшим под списание, «смехотворные» и не значимы для бюджета, тогда как само списание требует от регионов ответственного направления средств и определенных видов расходов, добавляет эксперт.

Что еще повлияло на снижение госдолга регионов

К снижению доли облигационных займов в структуре общего госдолга регионов на 4,4 п.п. (до 12,2%) привела низкая активность регионов на облигационном рынке на фоне высоких ставок, отмечают аналитики «Эксперт РА» (ключевая ставка ЦБ в среднем за 2024 год составила 17,5%. — РБК). Тем не менее в 2024 году на облигационный рынок вышло шесть регионов (Башкирия, Якутия, Томская, Новосибирская, Амурская и Ульяновская области), а также два города — Томск и Красноярск. Амурская область в прошлом году дебютировала с размещением облигаций, в целом общий объем эмиссии региональных бумаг составил почти 80 млрд руб., напоминают аналитики.

Снижение доли облигационных займов в структуре долга привело к увеличению доли других долговых обязательств регионов: банковских, бюджетных кредитов и госгарантий, доля которых приросла на 3,3, 0,8 и 0,4 п.п. соответственно и составила 7,2, 78,4 и 2%, пишут эксперты. Наибольший рост банковских кредитов наблюдался в пяти регионах:

Мурманской области (прирост в 7,8 раза);

Ярославской области (в 5 раз);

Камчатском крае (в 2,9 раза);

Нижегородской области (в 2 раза);

Архангельской области (в 1,9 раза).

В целом в 20 регионах произошел рост долговой нагрузки (в отношении к собственным доходам). «По итогам 2024 года мы видим, что и в более устойчивых регионах произошел рост долговой нагрузки, что в ряде случаев связано со снижением поступления доходов на фоне санкционного давления в регионах, специализирующихся на металлургическом производстве, добыче угля», — пишут аналитики «Эксперт РА». У регионов, показавших увеличение долговой нагрузки, произошел рост в основном коммерческого долга, следует из доклада.

По текущей оценке агентства, совокупный долг в 2025 году составит около 3,1 трлн руб. (как и в 2024-м), а долговая нагрузка, возможно, снизится, но не намного, и составит примерно 17,4%. Регионы спишут часть бюджетных кредитов, погасят часть инфраструктурных кредитов, но продолжат привлекать новые инфраструктурные кредиты, будут выходить на коммерческий рынок, несмотря на высокие ставки, ожидают в «Эксперт РА».

За низкой долговой нагрузкой, к сожалению, скрыты крайне высокие потребности в финансировании социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и другой инфраструктуры, подчеркивает главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. «Так, износ коммунальной инфраструктуры, как около года назад заявляли в Минстрое, в некоторых регионах доходит до 80%. Крайне высоким остается и разрыв в уровне социально-экономического развития, и в уровне бюджетной обеспеченности», — поясняет он.

По словам Копейкина, самые богатые регионы не занимают, потому что ресурсов у них действительно немало, но главное — не всегда строители и поставщики успевают освоить даже то, что выделяется. «А самые бедные [не занимают] — потому что непонятно, как потом расплачиваться. Хотя потребности огромны. Что, собственно, и подтверждается регулярными новостями о реструктуризации или списании бюджетных кредитов», — указывает эксперт.

Насколько сбалансированы региональные бюджеты

По оценке аналитиков «Эксперт РА», разбалансировка региональных бюджетов в 2024 году увеличилась по сравнению с итогами 2023 года: агрегированный дефицит вырос с 0,2 трлн руб. в 2023 году до 0,4 трлн руб. Это произошло на фоне удорожания заемных ресурсов на долговом рынке, высокой инфляции, снижения цен на уголь и отдельную металлургическую продукцию, сокращения доходов от экспорта газа и объема вывоза нефти, напряженности на рынке труда, поясняют эксперты.

Расходы региональных бюджетов в 2024 году росли более высокими темпами, чем доходы. Так, доходы региональных бюджетов по итогам 2024 года увеличились на 8,7%, а расходы — на 9,5%, следует из доклада «Эксперт РА» (четыре новых региона учтены). В структуре поступлений собственные доходы регионов приросли на 13,5% в годовом выражении, а вот межбюджетные трансферты из федерального бюджета снизились на 6,8% год к году, констатируют аналитики.

Сильнее всего доходы в 2024 году выросли:

в Курской области (+47,5%);

в Магаданской области (+30,3%);

в Республике Алтай (+27,3%).

В Курской области рост общих доходов произошел на фоне увеличения межбюджетных трансфертов в 2,3 раза в связи с «чрезвычайной ситуацией» в регионе, по оценке «Эксперт РА». По данным Федерального казначейства, безвозмездные перечисления Курской области от других бюджетов составили около 86 млрд руб. в 2024 году.

В 24 регионах в прошлом году наблюдалась отрицательная динамика по доходам, которая в большей степени связана с сокращением межбюджетных трансфертов, следует из доклада. В четырех регионах снижение доходов было связано с сокращением как собственных доходов, так и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Это Новгородская, Тюменская области, Бурятия и Якутия. В Кемеровской, Мурманской областях, а также в Хакасии снижение доходов связано с сокращением поступлений по собственным доходам, поясняют эксперты.

Профицитные бюджеты в 2024 году сложились в 39 регионах (годом ранее — в 30). Наибольший профицит сложился в Московской области — 27,6% от всего совокупного профицита, или 72,3 млрд руб. Из дефицитных регионов 10,3% от общего дефицита, или 70,6 млрд руб., сформировал бюджет Кемеровской области. В целом профицит профицитных бюджетов составил 0,3 трлн руб., дефицит дефицитных бюджетов — 0,7 трлн руб., констатируют аналитики «Эксперт РА».

«В 2025 году разбалансировка региональных бюджетов усилится, регионам необходимо выполнять социальные обязательства, достигать национальные цели», — предупреждают авторы. Межбюджетные трансферты, демонстрировавшие снижение в последние два года, вряд ли будут увеличены в 2025 году, а темп роста поступлений по налоговым и неналоговым доходам замедлится и составит около 7–10%, полагают в «Эксперт РА». По прогнозу агентства, совокупный дефицит регионов в 2025 году вырастет до 0,6 трлн руб., но сбалансированность поддержат накопленные запасы ликвидности (остатки на счетах к началу 2025 году составляли 2,8 трлн руб.).

Межбюджетные трансферты, скорее всего, будут расти, но не в 2025 году, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В 2025 году они сократятся до 3–3,5 трлн руб., считает он (в 2024 году, по данным Казначейства, составили около 4 трлн руб.). Разбалансировка региональных бюджетов, по его мнению, в 2025 году будет сокращаться.

Как менялась структура доходов регионов

Как отмечают авторы доклада, в структуре налоговых доходов в 2024 году произошли изменения в связи с ростом поступлений по НДФЛ почти в 1,3 раза (в связи с ростом фонда заработной платы) и снижением поступлений по налогу на прибыль на 4%. «Если ранее наибольшую долю занимал налог на прибыль организаций, то по итогам 2024 года на первое место вышел НДФЛ с долей 39,4% (+4,8 п.п.), на втором месте налог на прибыль с долей 35,5% (-5,5 п.п.)», — отмечается в докладе.

В то же время, по данным Минфина России, в структуре доходов консолидированного бюджета регионов с 2009 года поступления НДФЛ ежегодно опережают налог на прибыль. В «Эксперт РА» пояснили РБК, что расхождение с данными Минфина объясняется тем, что аналитики использовали данные неконсолидированных бюджетов, то есть бюджетов регионов, без учета местных. По закону НДФЛ зачисляется в региональный и муниципальные бюджеты в пропорциях: 85% суммы сборов направляется в региональный бюджет, 15% — в бюджеты муниципалитетов (при этом только в бюджет региона зачисляется НДФЛ от иностранных граждан, работающих по патенту).

Отрицательная динамика по налогу на прибыль сложилась в 53 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Кемеровской области (57,3% год к году), причиной этому стали падение цен на уголь, сокращение спроса со стороны Китая, ограничение объемов отгрузки в условиях введения санкций, отмечается в обзоре. По данным The Coal Hub, поставки российского угля в Китай в физическом выражении снизились на 7,8%, в Турцию — на 14,1%. Также на 41,3% сократился сбор налога на прибыль в Новгородской области — за счет сокращения поступлений по предприятиям обрабатывающих производств и торговли.

По НДФЛ поступления росли во всех регионах, отмечают аналитики. Наибольший рост поступлений по подоходному налогу отмечен в новых регионах (в среднем в два раза) и более чем на 40% — в Калмыкии, Калининградской и Вологодской областях. По данным Росстата, номинальные зарплаты в России в январе—ноябре 2024 года выросли на 17,8% к январю—ноябрю 2023-го.

Каковы перспективы региональных экономик в 2025 году

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что последние три года региональная экономика показывает положительные результаты. «На фоне высокой ключевой ставки замедляется экономическое развитие российских регионов, но пока не быстро. Гособоронзаказ продолжает играть роль драйвера в некоторых отраслях», — говорится в докладе. Рост экономики во многом объясняется увеличением промышленного производства, которое выросло на 4,6% относительно 2023 года.

По данным аналитиков, в 21 регионе в прошлом году наблюдалась отрицательная динамика в промышленном производстве, которая сложилась в основном там, где экономика больше всего пострадала от санкционного режима. Снижение преимущественно наблюдалось в регионах, специализирующихся на нефтегазовой, угледобывающей, металлургической промышленности. Наибольшее сокращение произошло в Камчатском крае (15,9%) вследствие снижения объема вылова водных биоресурсов на фоне рекордных показателей 2023 года, следует из доклада.

В 2025 году экономическое развитие регионов продолжит зависеть от их способности адаптироваться к новым условиям, способности эффективно использовать имеющийся потенциал и привлекать ресурсы, отмечают аналитики. «Темпы роста экономики в регионах замедлятся. Экономическое развитие регионов сохранит свою неоднородность, отраслевая структура будет оказывать существенное влияние», — говорится в докладе. Инвестиционная активность предприятий регионов продолжит снижаться на фоне высокой ключевой ставки, замедлится реализация новых инициатив, предприятия будут еще более осторожно подходить к долгосрочным инвестициям, предпочитая краткосрочные или менее затратные проекты, предполагают авторы доклада. «Это особенно коснется малого и среднего бизнеса, который чаще зависит от заемных средств. Нехватка трудовых ресурсов замедлит экономический рост, особенно в трудоемких областях. Предприятия будут вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда, что увеличит издержки», — отмечается в докладе.

По мнению Копейкина, по мере нормализации денежно-кредитной политики долговые инструменты в условиях ограниченности ресурсов могут и даже должны активнее использоваться городами и регионами для финансирования опережающего развития. Но вместе с тем это не должно отменять необходимость масштабной федеральной поддержки, добавляет он.