АвтоВАЗ и «Полюс» включили в 19-й пакет санкций ЕС против России

В 19-й пакет санкций против России вошли головная компания группы FESCO, АвтоВАЗ, «Полюс» и Evraz. Также под ограничительные меры попал судостроительный комплекс «Звезда»

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против российских автопроизводителей АвтоВАЗ и «Соллерс». Соответствующий документ опубликован в журнале Евросоюза.

Также туда вошли Evraz plc, занимающаяся производством стали, угля и ванадия, транспортно-логистическая компания ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), которая является головной компанией группы FESCO, а также автопроизводитель «Соллерс» и судостроительный комплекс «Звезда».

Кроме того, в список внесли золотодобывающую компанию ПАО «Полюс», зарегистрированную в Киргизии криптобиржу Grinex и торговое подразделение ЛУКОЙЛа в Дубае Litasco Middle East DMCC.

В пресс-службе АвтоВАЗа РБК сообщили, что компания не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не отразится на работе компании.

Включение «Соллерса» в пакет санкций не повлияет на деятельность компании, заявили РБК в пресс-службе организации. «У группы нет отношений с европейскими контрагентами, все текущее производство автомобилей УАЗ и Sollers основано на высоколокализованных и санкционно устойчивых решениях», — уточнили в пресс-службе. В «Полюсе» также исключили влияние санкций на свою операционную деятельность.

Евросоюз принял новый пакет санкций против России 23 октября. Он включает в себя также запрет на импорт СПГ с 2027 года, ограничение на поездки российских дипломатов и санкции против еще 117 судов «теневого флота».

Также ЕС запретил транзакции с пятью российскими банками, «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», Совкомфлотом, Уралвагонзаводом, КАМАЗом, ПО «Севмаш», Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и «Оборонпромом». Под ограничения попал ряд банков Таджикистана.

19-й пакет санкций ЕС предполагает запрет европейским компаниям и предпринимателям участвовать в деятельности организаций, зарегистрированных в российских особых экономических зонах и преференциальных зонах, в том числе в Свободном порту Владивостока, Инновационном центре «Сколково» и «Технополисе».

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».