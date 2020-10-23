Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID

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Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля. Во вступительной речи он затронул вопросы обеспечения роста экономики, стабильности цен, роста доходов граждан, развития бизнеса.

На бизнесе сказывается обстановка с коронавирусом, сказал президент, отметив, что регионы пока «стараются не вводить жестких карантинных ограничений». Путин призвал в этом направлении «действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории». Необходимо и обеспечить безопасность людей, и минимизировать последствия пандемии для экономики, добавил он.

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