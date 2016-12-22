Новый глава Петербурга в речи о майском указе вспомнил про ядерную бомбу

Врио губернатора Санкт-Петербурга в выступлении, посвященном реализации майского указа президента, вспомнил о том, как в СССР создавали ядерную бомбу

Александр Беглов (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Обсуждая тему реализации майского указа на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге, глава города Александр Беглов привел несколько примеров того, как в российской истории реализовывались масштабные проекты, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, первый такой план появился еще в начале XVIII веке. «Пример тому — наш город, который построен за короткий срок. И не в самом таком удобном месте. Я имею в виду не географически, а в дельте Невы», — заявил чиновник на сессии «Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как контролировать исполнение».

В качестве другого примера Беглов привел 1945 год и реализацию «мегапроекта» по созданию ядерной бомбы. «Если б мы тогда ее не сделали в короткий срок, мы бы сегодня с вами не говорили», — объяснил глава региона. По его словам, параллельно надо было и перевести военную промышленность на мирные рельсы. «И вот то поколение, наши с вами отцы и деды, справляются с вызовом того времени», — заявил он.

Третий пример Беглов привел из недавнего прошлого. «Когда Владимир Владимирович пришел к руководству страны, то положение было очень сложное, тяжелое», — напомнил врио губернатора. По его словам, чтобы двигаться вперед, президент провозгласил четыре национальных проекта. Остановившись на проекте «образование», Беглов напомнил, что до начала его реализации «многие места общего пользования были на улицах». Но потом, как объяснил глава Санкт-Петербурга, появился интернет, затем открыли несколько государственных университетов и научно-исследовательские центры. А потом уже были созданы госкорпорации, чтобы собрать промышленность.

«Возьмите на сегодняшний день «Ростех», «Роскосмос», «Газпром», ряд других госкорпораций, которые собрали нашу промышленность. И сегодня в правительстве реализуе​тся порядка 400 мегапроектов, которые загружают эти корпорации», — сказал он.

«Я считаю, что это опыт, который может пригодиться не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества», — заявил Беглов.

Майским называется указ от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем говорится о 12 уже существующих приоритетных проектах в сферах образования, науки, цифровой экономики, демографии, культуры и других. Также в этом указе были обозначены национальные цели развития до 2024 года.

Паспорта нацпроектов по 12 направлениям развития, разработанные на основе майского указа, правительство подготовило к 1 октября и внесло их в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте.​