Кудрин предупредил о невыполнимости майского указа при расширении санкций

Санкционные проблемы создают риски для темпов роста в ближайшие годы, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании правления РСПП, передает корреспондент РБК.

Он напомнил о расчетах Центробанка и АКРА, согласно которым расширение санкций может привести к рецессии. «Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента. Поэтому нужно четко знать, что если санкции будут наращиваться, то эти цели, которые поставил президент, будут практически невыполнимы по многим показателям», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что внешняя политика России должна быть направлена на уменьшение напряженности отношений с другими странами, а также сохранение и снижение санкционного режима, но не наращивание.

«Я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича, — лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров», — пошутил в ответ президент РСПП Александр Шохин.

Накануне эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) представили пессимистический сценарий макропрогноза. Согласно ему, в случае масштабного расширения антироссийских санкций ВВП по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а средний курс доллара за год может составить 83 руб. Пессимистичный вариант также предусматривает инфляцию 8%, что вдвое больше таргета ВВП, и ключевую ставку на уровне 12%.