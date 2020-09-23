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Производители сигарет оценили идею создания единого табачного регулятора

Первый вице-премьер Андрей Белоусов выразил уверенность, что создание такого органа позволит навести порядок на табачном рынке
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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В России необходимо создать аналогичный Росалкогольрегулированию орган власти, который будет заниматься регулированием всего табачного рынка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, Белоусов сообщил, что идея создания единого табачного регулятора обсуждается в правительстве и сам он ее поддерживает.

«Что касается единого органа — я за эту идею, могу сразу сказать. Эта тема обсуждается, я за нее. Я считаю, что это позволит навести порядок», — сказал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»). Первый вице-премьер выразил уверенность, что создание такого регулятора будет особенно полезным после введения маркировки табачной продукции.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По словам Белоусова, собираемость табачных акцизов благодаря этой мере существенно выросла, однако остаются и большие проблемы, связанные как с администрированием, так и с открытостью границ в рамках Таможенного союза.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко заявил РБК, что идею консолидировать полномочия в руках единого органа при выработке государственной политики и контрольно-надзорной деятельности в компании поддерживают.

«Борьба с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции должна быть системной и последовательной, поскольку ни один из инструментов по отдельности не сможет дать нужного результата: активность по всем направлениям должна идти в комплексе», — пояснил он, отметив, что создание регулятора становится особенно важным в условиях грядущего повышения цен на легально производимую в России табачную продукцию, которое последует за повышением ставок акциза. В этой ситуации, по словам Слипченко, крайне важно повысить эффективность контрольно-надзорной и правоприменительной деятельности, наделив соответствующий орган необходимыми полномочиями.

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Руководитель «БАТ Россия» по работе с госорганами Олег Барвин считает необходимым принять системные меры по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией и созданию предсказуемого налогового регулирования. «Создание единого ответственного органа может быть одним из способов обеспечить системную работу по созданию сбалансированной и предсказуемой законодательной среды с эффективным механизмом предотвращения нелегальной торговли табачной продукцией», — полагает он.

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Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что пока не ясно, какими полномочиями будет наделен новый регулятор и чем именно он будет заниматься. Она считает, что с администрированием отрасли в части сбора акцизов успешно справляется налоговая служба и собираемость акцизов с легальных табачных производителей превышает 99%

«Основной нерешенной проблемой остается растущий оборот нелегальной продукции, который за последние пять лет увеличился в десять раз. Это не внутренний вопрос отрасли, и сегодня он находится в компетенции правоохранительных органов. Если, по мнению правительства, для повышения эффективности борьбы с распространением нелегальной табачной продукции требуется создание нового органа, мы приветствуем данную инициативу», — отметила Миртова.

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев назвал логичной нынешнюю систему, в рамках которой за общее регулирование отвечает Минсельхоз, а за отдельные специфические аспекты — другие ведомства. Наиболее актуальным вопросом в текущих условиях, по словам Груздева, является борьба с нелегальными поставками табачных изделий, которые занимают около 15% всего рынка.

«Нужны усилия министерств и ведомств и комплексный подход правительства и законодателей, чтобы решить эту проблему через изменение законодательства и усиление правоприменения», — добавил Груздев.

Авторы
Анна Левинская, Евгений Калюков
табачные акцизы регулятор Андрей Белоусов нелегальная продукция
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