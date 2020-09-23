Производители сигарет оценили идею создания единого табачного регулятора

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко заявил РБК, что идею консолидировать полномочия в руках единого органа при выработке государственной политики и контрольно-надзорной деятельности в компании поддерживают.

«Борьба с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции должна быть системной и последовательной, поскольку ни один из инструментов по отдельности не сможет дать нужного результата: активность по всем направлениям должна идти в комплексе», — пояснил он, отметив, что создание регулятора становится особенно важным в условиях грядущего повышения цен на легально производимую в России табачную продукцию, которое последует за повышением ставок акциза. В этой ситуации, по словам Слипченко, крайне важно повысить эффективность контрольно-надзорной и правоприменительной деятельности, наделив соответствующий орган необходимыми полномочиями.

Руководитель «БАТ Россия» по работе с госорганами Олег Барвин считает необходимым принять системные меры по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией и созданию предсказуемого налогового регулирования. «Создание единого ответственного органа может быть одним из способов обеспечить системную работу по созданию сбалансированной и предсказуемой законодательной среды с эффективным механизмом предотвращения нелегальной торговли табачной продукцией», — полагает он.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что пока не ясно, какими полномочиями будет наделен новый регулятор и чем именно он будет заниматься. Она считает, что с администрированием отрасли в части сбора акцизов успешно справляется налоговая служба и собираемость акцизов с легальных табачных производителей превышает 99%

«Основной нерешенной проблемой остается растущий оборот нелегальной продукции, который за последние пять лет увеличился в десять раз. Это не внутренний вопрос отрасли, и сегодня он находится в компетенции правоохранительных органов. Если, по мнению правительства, для повышения эффективности борьбы с распространением нелегальной табачной продукции требуется создание нового органа, мы приветствуем данную инициативу», — отметила Миртова.

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев назвал логичной нынешнюю систему, в рамках которой за общее регулирование отвечает Минсельхоз, а за отдельные специфические аспекты — другие ведомства. Наиболее актуальным вопросом в текущих условиях, по словам Груздева, является борьба с нелегальными поставками табачных изделий, которые занимают около 15% всего рынка.

«Нужны усилия министерств и ведомств и комплексный подход правительства и законодателей, чтобы решить эту проблему через изменение законодательства и усиление правоприменения», — добавил Груздев.