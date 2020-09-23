Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%
Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство (копия есть в РБК).
Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. Проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня (база для определения штата для целей льготного кредита) и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал бизнес-омбудсмен.
В июне аппарат бизнес-омбудсмена провел «контрольную закупку» кредитов под 2% в 38 регионах в разных банках. Проверка показала, что в целом мера поддержки работает лучше программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, при этом высок процент отказов. Опрошенные РБК банки отмечали высокий спрос на льготные кредиты.
Дизайн программы
Программа льготных кредитов под 2% предназначена для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей и сфер, которым нужна поддержка на возобновление деятельности, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Срок погашения — 1 апреля 2021 года.
Размер кредита рассчитывается по формуле: количество сотрудников на 1 июня, умноженное на МРОТ (12 130 руб. с учетом районных коэффициентов и надбавок) плюс 30% МРОТ на страховые взносы и умноженное на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. Иными словами, заемщиков мотивируют подать заявку на кредит как можно раньше, чтобы получить больше денег. Банки не выдают всю сумму сразу, а перечисляют постепенно, каждый месяц.
Средства можно потратить на выплату зарплат, текущие нужды, погашение других кредитов, но не на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале и благотворительность.
Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников по сравнению с численностью на 1 июня, кредит спишут вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80%, нужно будет вернуть половину кредита и процентов. Если же сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, причем тремя платежами, а не в течение нескольких лет, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.
Бюджет возместит банкам — участникам программы недополученные доходы. Общий объем выданных кредитов составит 468 млрд руб. По словам президента, мера позволит сохранить 7 млн рабочих мест.