Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

Бизнес-омбудсмен предупредил правительство о риске невольного нарушения предпринимателями условий льготных «пандемических» кредитов. Это связано с задержкой данных по сотрудникам. Банки пока не фиксируют таких проблем у заемщиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство (копия есть в РБК).

Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. Проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня (база для определения штата для целей льготного кредита) и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал бизнес-омбудсмен.

В июне аппарат бизнес-омбудсмена провел «контрольную закупку» кредитов под 2% в 38 регионах в разных банках. Проверка показала, что в целом мера поддержки работает лучше программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, при этом высок процент отказов. Опрошенные РБК банки отмечали высокий спрос на льготные кредиты.