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Экономика ,  
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Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

Бизнес-омбудсмен предупредил правительство о риске невольного нарушения предпринимателями условий льготных «пандемических» кредитов. Это связано с задержкой данных по сотрудникам. Банки пока не фиксируют таких проблем у заемщиков
Фото:Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство (копия есть в РБК).

Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. Проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня (база для определения штата для целей льготного кредита) и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал бизнес-омбудсмен.

В июне аппарат бизнес-омбудсмена провел «контрольную закупку» кредитов под 2% в 38 регионах в разных банках. Проверка показала, что в целом мера поддержки работает лучше программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, при этом высок процент отказов. Опрошенные РБК банки отмечали высокий спрос на льготные кредиты.

Дизайн программы

Программа льготных кредитов под 2% предназначена для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей и сфер, которым нужна поддержка на возобновление деятельности, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Срок погашения — 1 апреля 2021 года.

Размер кредита рассчитывается по формуле: количество сотрудников на 1 июня, умноженное на МРОТ (12 130 руб. с учетом районных коэффициентов и надбавок) плюс 30% МРОТ на страховые взносы и умноженное на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. Иными словами, заемщиков мотивируют подать заявку на кредит как можно раньше, чтобы получить больше денег. Банки не выдают всю сумму сразу, а перечисляют постепенно, каждый месяц.

Средства можно потратить на выплату зарплат, текущие нужды, погашение других кредитов, но не на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале и благотворительность.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников по сравнению с численностью на 1 июня, кредит спишут вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80%, нужно будет вернуть половину кредита и процентов. Если же сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, причем тремя платежами, а не в течение нескольких лет, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.

Бюджет возместит банкам — участникам программы недополученные доходы. Общий объем выданных кредитов составит 468 млрд руб. По словам президента, мера позволит сохранить 7 млн рабочих мест.

Задержка данных о занятости

Как следует из разъяснения Минэкономразвития банкам (есть у РБК), при расчете суммы кредита банки должны использовать данные о численности сотрудников на дату обращения предприятия. Численность сотрудников на предприятиях-заемщиках банки узнают с помощью сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС). Она оперирует данными отчетности по страховым взносам (форма СЗВ-М), которую предприятия сдают в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Получается, что данные ФНС на 1 июня фактически отражали численность сотрудников по состоянию на апрель.

Из-за того что отчетность о численности сотрудников поступает с задержкой, на пике обращений бизнеса за кредитами у банков не было актуальных данных о численности сотрудников заемщиков на июнь, а были доступны лишь данные по итогам апреля, отмечает бизнес-омбудсмен.

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Многие предприниматели, которые обратились за кредитом в начале июня, были «в полной уверенности», что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, и сократили штат более чем на 20% относительно апреля, тем самым нарушив условия льготного кредитования, объяснил Титов.

После окончания базового периода 1 декабря (в течение которого заемщик не выплачивает никаких платежей) такие предприниматели будут обязаны вернуть кредит уже не по льготной, а по стандартной ставке, которую определяют сами банки. Обычно она составляет около 15% годовых. «Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими», — отмечается в обращении Титова в правительство.

Как указано в разъяснении Минэкономразвития банкам, информация о численности сотрудников в сервисе ФНС не подлежит уточнению после поступления отчетности предприятий. Титов попросил правительство пойти навстречу бизнесу и рассмотреть возможность актуализации этих данных.

Пресс-служба правительства подтвердила РБК поступление обращения: «Письмо получено, находится в проработке».

Неопределенность правил кредитования

Первые обращения предпринимателей по поводу выявленной проблемы начали поступать в сентябре, пик ожидается в ноябре, рассказала РБК руководитель экспертной службы бизнес-омбудсмена Анастасия Алехнович: «Сейчас важно предупредить этот всплеск и принять меры в превентивном порядке, ведь в данной ситуации нет вины ни получателей льгот, ни самих банков, а проблема в несовершенной системе статистики, на которую, к сожалению, приходится опираться».

«Опора России» не получала подобных обращений от предпринимателей, но отмечает тревогу бизнеса по поводу соблюдения условий кредитования, рассказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «Предприниматели беспокоятся, будет ли трактоваться как сокращение штата перевод сотрудников на неполный рабочий день, уход в отпуск по уходу за ребенком или на больничный и т.д. Бизнес встревожен и просит более детально и четко разъяснить постановление правительства о кредитах. В максимальном разъяснении заинтересованы и Минэкономразвития, и банки, и правоохранительные органы, чтобы впоследствии не «тушить пожары», — отметил Калинин.

Предприниматель может быть в полной уверенности, что соблюдал условие о сохранении штата, но методика оценки будет говорить о другом. Неопределенность правил может обернуться «чрезвычайно тяжелыми последствиями» для бизнеса, подчеркивает Калинин.

Сбербанк не прогнозирует сложностей с соблюдением условий программы у своих клиентов, сообщила РБК пресс-служба банка. Подавляющее большинство клиентов не допустили отклонений, показал регулярный мониторинг заемщиков. Проверяя соблюдение условия о сохранении штата, Сбербанк берет за базу для сравнения численность сотрудников, которая применялась при расчете суммы кредита на момент его одобрения. «Потому возможных сложностей, связанных с разницей количества сотрудников в более ранние даты, мы не видим», — пояснили в Сбербанке.

В ВТБ льготные кредиты под 2% получили более 20 тыс. клиентов на общую сумму 78,4 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба банка. «Мониторинг выполнения заемщиками условий программы будет проводиться 1 декабря, в связи с чем сейчас оценивать ситуацию преждевременно», — отмечают в ВТБ.

Газпромбанк выдал льготные кредиты почти 300 клиентам, полностью закрыв лимит субсидий, сообщила РБК пресс-служба банка. Программа была организована «в крайне сжатые сроки в силу востребованности такого инструмента поддержки бизнесом», поэтому вопросы практической реализации условий и ее методология частично дорабатывались уже после первых выдач, отметили в Газпромбанке. «Не думаем, что эти разночтения, включая ситуацию с учетом контроля занятости на указанные даты, будут носить массовый характер. Мониторинг налажен. Мы продолжаем сотрудничество с такими заемщиками, при этом условия дальнейшего кредитования определяются индивидуально», — отметили в Газпромбанке. Другие банки (Альфа-банк, Райффайзенбанк и т.д.) не ответили на запросы РБК.

Автор
Ольга Агеева
господдержка бизнеса кредиты рабочие места банки
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