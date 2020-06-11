Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Программа выдачи кредитов «под занятость» со ставкой в 2% работает, в отличие от программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, пришел к выводу аппарат бизнес-омбудсмена. Но на заявки часто отвечают отказом

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Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Программа выдачи льготных кредитов на поддержку занятости, рассчитанных на 12 месяцев, стартовала 1 июня. Она распространяется на бизнесменов из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. Предприниматель имеет право не возвращать кредит при условии, что на 90% сохранит в компании занятость.

«Контрольная закупка» проходила с 1 по 9 июня. Заявки на кредиты были поданы в 38 регионах в разных банках (Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк). Всего было подано 182 заявки. Из них отклонили 31 (17%), а 67 заявок одобрили (37%). Большая часть, 84 заявки (46%), были оставлены на рассмотрении.

В 57% случаев банки отклоняли заявки без объяснения причины. В 36% причиной отказов было названо то, что заемщики не подходят под условия выдачи кредитов, например, код деятельности их компании по ОКВЭД не соответствует кодам внесенных в перечень правительства пострадавших отраслей; у компании есть просроченная задолженность по другим кредитам или в штате всего один человек.

В Сбербанке в ответ на запрос РБК отметили, что разработали упрощенную процедуру принятия решения о выдаче льготного кредита, которая позволяет значительно сократить сроки рассмотрения заявки клиента. «Мы запрашиваем минимальный пакет документов от заемщика, так как большинство необходимых данных, в том числе информацию для расчета суммы кредита, получаем в ФНС. Если же клиент в базе ФНС отсутствует, мы временно приостанавливаем работу с заявкой и направляем дополнительный запрос в налоговую службу», — сообщили в банке.