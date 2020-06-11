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Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Программа выдачи кредитов «под занятость» со ставкой в 2% работает, в отличие от программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, пришел к выводу аппарат бизнес-омбудсмена. Но на заявки часто отвечают отказом
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Программа выдачи льготных кредитов на поддержку занятости, рассчитанных на 12 месяцев, стартовала 1 июня. Она распространяется на бизнесменов из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. Предприниматель имеет право не возвращать кредит при условии, что на 90% сохранит в компании занятость.

«Контрольная закупка» проходила с 1 по 9 июня. Заявки на кредиты были поданы в 38 регионах в разных банках (Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк). Всего было подано 182 заявки. Из них отклонили 31 (17%), а 67 заявок одобрили (37%). Большая часть, 84 заявки (46%), были оставлены на рассмотрении.

В 57% случаев банки отклоняли заявки без объяснения причины. В 36% причиной отказов было названо то, что заемщики не подходят под условия выдачи кредитов, например, код деятельности их компании по ОКВЭД не соответствует кодам внесенных в перечень правительства пострадавших отраслей; у компании есть просроченная задолженность по другим кредитам или в штате всего один человек.

В Сбербанке в ответ на запрос РБК отметили, что разработали упрощенную процедуру принятия решения о выдаче льготного кредита, которая позволяет значительно сократить сроки рассмотрения заявки клиента. «Мы запрашиваем минимальный пакет документов от заемщика, так как большинство необходимых данных, в том числе информацию для расчета суммы кредита, получаем в ФНС. Если же клиент в базе ФНС отсутствует, мы временно приостанавливаем работу с заявкой и направляем дополнительный запрос в налоговую службу», — сообщили в банке.

Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты
Экономика
Борис Титов

В апреле аппарат бизнес-омбудсмена проверил работу другой программы льготного кредитования, по которой малый и средний бизнес могут получить беспроцентный кредит на выплаты зарплат сотрудникам. Тогда за неделю работы этого механизма кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся. По итогам той «контрольной закупки» Титов назвал эту программу неработающей. Со сложностями при получении беспроцентного кредита столкнулся и глава Минэкономразвития Максим Решетников, который также решил лично проверить программу.

Глава Минэкономики лично попробовал получить заем под 0% в двух банках
Бизнес
Максим Решетников

Борис Титов отметил, что в отличие от программы кредитов под 0% новая система выдачи льготных кредитов под 2% работает. «По сравнению с первым этапом контрольной закупки под 0% разница очевидна. Несмотря на сокращение числа участников программы, банки удовлетворяют заявки гораздо охотнее», — заявил он.

Но в аппарате бизнес-омбудсмена отметили и несколько проблем.

  • Отсутствие прозрачных условий для заемщика в случае невозможности исполнить необходимые требования. Эксперты относят к таким случаям ситуации, когда предприниматель не может исполнить условие сохранить 90% сотрудников по не зависящим от него причинам, таким, как увольнение по собственному желанию, уход в декрет или переезд сотрудника. В этих случаях процентная ставка резко возрастает.
  • Отсутствие понятного и открытого механизма расчета сумм кредитов, исходя из лимитов выдачи. «Например, у банка лимит 10 млн руб. на заявку, а у предпринимателя числится более 100 сотрудников. Кредит не может быть получен, потому что его сумма рассчитана на численность 88 человек. А работодателю нужно сохранить численность в 80–90% от 134 человек», — объяснили в аппарате уполномоченного.
  • В большом числе случаев отказы в выдаче кредита следуют без объяснения причин. Бизнесменам не дают возможность представить объяснения или оспорить вывод банка.

Заняться решением этих проблем Борис Титов намерен в рамках совместной рабочей группы с Банком России.

Авторы: Георгий Тадтаев, Павел Казарновский
Теги: Борис Титов, кредиты бизнесу, "контрольная закупка"
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