В Совфеде предложили перераспределить расходы бюджета на ₽2 трлн

В бюджете нужно перераспределить 2 трлн руб. — в основном на оборону и безопасность, заявил в статье для РБК глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Решения могут быть непопулярными, признал он

Анатолий Артамонов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В федеральном бюджете России можно найти резерв на сумму до 2 трлн руб. в год — в том числе за счет оптимизации неэффективных расходов, отказа от нерезультативных льгот, концессий на строительство социальных объектов и от содержания непрофильного имущества вроде футбольных клубов с «сумасшедшими зарплатами» и убыточных санаториев.

Возможную программу консолидации бюджета в статье для подписчиков РБК представил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Этот резерв необходимо использовать для финансирования приоритетов, включая высокотехнологичные отрасли, оборону и безопасность, полагает сенатор. «У нас есть одна для всей страны задача. И на ее решение придется денег добавлять, чтобы быстрее с этим закончить. Нельзя видеть проблему, но вроде как ее не замечать», — размышляет Артамонов.

По его мнению, можно говорить о «бюджетной консолидации», но не путем фронтального секвестра расходов, а путем отказа от неэффективных трат и «максимального задействования всех источников доходов». Как правило, летом Минфин готовит так называемые проектировки федерального бюджета на следующий год, а в начале осени вносит проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. Президент подписывает закон о бюджете в конце осени.

«Перераспределение расходов только в 2025 году позволяет изыскать до 2 трлн руб. для финансирования приоритетных направлений, прежде всего это оборона и безопасность. При этом оптимизация не затрагивает социальные расходы, которые относятся к «защищенным статьям», — написал Артамонов. По его оценке, примерно такую же сумму можно было бы изыскивать ежегодно и в 2026–2028 годах.

Согласно летним поправкам в бюджет 2025 года, общие расходы федерального бюджета в этом году составят 42,3 трлн руб. Обозначенные Артамоновым 2 трлн руб., которые можно «перераспределить», составляют 4,7% этой суммы. Россия тратит на нужды обороны 13,5 трлн руб. [в 2025 году], говорил президент России Владимир Путин в июне. С 2025 года уже произошли «структурные изменения» в бюджетной политике: налоговые изменения, включая ввод пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение ставки налога на прибыль до 25%, принесли бюджетной системе ориентировочно около 3 трлн руб. в год.

Анатолий Артамонов предлагает шесть ключевых направлений оптимизации бюджетных расходов уже на этот год плюс «серьезную приватизацию».