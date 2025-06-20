Силуанов пообещал не повышать налоги, хотя «бюджет серьезно штормит»

Российский бюджет в текущих условиях «штормит серьезно», но базово налоги меняться не будут, заявил министр финансов России Антон Силуанов на деловом завтраке «Сбера» на полях ПМЭФ.

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов.

По словам министра, есть несколько способов, которые позволят обеспечить финансовую стабильность. Первый — надо абсолютно точно «быть скромнее в желаниях», второй — бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что-то, что сейчас произошло, — есть все-таки элемент раскоординации», — объяснил Силуанов.

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