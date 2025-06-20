 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Силуанов пообещал не повышать налоги, хотя «бюджет серьезно штормит»

Сюжет
ПМЭФ-2025

Российский бюджет в текущих условиях «штормит серьезно», но базово налоги меняться не будут, заявил министр финансов России Антон Силуанов на деловом завтраке «Сбера» на полях ПМЭФ.

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов.

По словам министра, есть несколько способов, которые позволят обеспечить финансовую стабильность. Первый — надо абсолютно точно «быть скромнее в желаниях», второй — бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что-то, что сейчас произошло, — есть все-таки элемент раскоординации», — объяснил Силуанов.

Материал дополняется

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной

Греф рассказал, как часто пользуется ИИ

Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей

Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Яна Мордвинцева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
Силуанов пообещал не повышать налоги, хотя «бюджет серьезно штормит» Экономика, 09:44
Некомфортные письма. Государство усложнило «вход» для маленьких концессийПодписка на РБК, 09:33
Какие плюсы и минусы у автоперевода пенсионных накоплений россиян в ПДСПодписка на РБК, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Пашинян увидел в отказе от Карабаха обретение суверенитета Арменией Политика, 09:11
Нестандартные льготы: как усилить офер без повышения зарплатыПодписка на РБК, 09:10
Новый владелец заводов Heineken погасил долг перед голландской компанией Бизнес, 09:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Глава владельца Zara заявил об отсутствии условий для возврата в Россию Бизнес, 08:56
Провал на доверии бизнесу: чему учат кейсы Toshiba, Samsung и Tata SteelПодписка на РБК, 08:49
Прокурор запросит наказание Тимуру Иванову 23 июня Политика, 08:42
Греф назвал равновесный курс рубля Экономика, 08:28
В мире уже вовсю идет гонка ИИ-агентов: она изменит то, как мы работаемПодписка на РБК, 08:28
В аэропорту Волгограда во второй раз за утро ввели ограничения на полеты Политика, 08:19
Основатели стартапов теряют бизнес. Как его защитить еще на стартеПодписка на РБК, 08:08