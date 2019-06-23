Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина о дрейфе

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина о дрейфе

Глава Счетной палаты разместил в Twitter снимок, на котором он стоит с помощником президента, добавив подпись «Придрейфовал». Ранее глава государства назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом

Сергей Глазьев (слева) и Алексей Кудрин (справа) (Фото: Алексей Кудрин / Twitter )

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в своем Twitter фотографию с экономистом, советником президента Сергеем Глазьевым. «Придрейфовал», — написал он.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня охарактеризовал Кудрина как «экономиста из 90-х», отметив, что глава Счетной палаты «перековался» и «дрейфует в сторону Глазьева». Подобный «дрейф» глава государства увидел в том, что Кудрин теперь хочет «распечатать нашу нефтяную кубышку» и выступает за увеличение цены отсечения нефтяных доходов.

Споры вокруг бюджетного правила активно велись еще в прошлом году. Кудрин предлагал повысить цену отсечения с $40 до $45 за баррель (доходы свыше этой отметки не идут в экономику, а направляются в резервы), однако Минфин настоял на неизменности бюджетного правила.

В июле прошлого года первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов пояснял, что цена отсечения не является фиксированной, а индексируется на 2% каждый год. С учетом индексации за шесть лет (к 2023 году) цена достигнет $44, добавил он.