Силуанов и Кудрин поспорили по поводу цены отсечения в бюджетном правиле

Цена отсечения в бюджетном правиле к 2023 году вырастет до $45 за баррель, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мы движемся в этом направлении, но резко ослаблять бюджетную политику нельзя», — сказал он на заседании в Госдуме.

Таким образом Силуанов ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который призвал зафиксировать цену отсечения на уровне $45.

​Силуанов отметил, что дискуссии о повышении налога или увеличении цены отсечения «уже проходили». Сейчас цена отсечения составляет $40 за баррель, и, как отметил первый вице-премьер, она не является фиксированной, а индексируется на 2% каждый год. Силуанов добавил, что с учетом индексации за шесть лет цена отсечения достигнет $44, так что Министерство финансов идет в этом же направлении.

Глава Счетной палаты еще в мае предложил найти средства для реализации майских указов президента России за счет смягчения бюджетного правила. Тогда он предлагал изменить цену отсечения — до $45 за баррель, а также изменить правило в части небольшой коррекции по дефициту бюджета — на 0,5% ВВП.

При этом, по оценке премьер-министра России Дмитрия Медведева, на исполнение майских указов президента необходимо как минимум 8 трлн руб.

На заседании в Госдуме 9 июля Кудрин сказал, что Минфину может не хватить средств для реализации майских указов.