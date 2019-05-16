Мадуро отреагировал на решение США запретить полеты в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США, запретив полеты в Венесуэлу, навредили не только венесуэльцам, но и себе. Слова президента приводит телеканал VTV.

«Кто путешествует? Венесуэльцы, которые живут в США и приезжают в Венесуэлу, у которых есть бизнес или родственники и которые регулярно путешествуют. Приостановка этих рейсов нанесла вред этим венесуэльцам, американцам и людям разных национальностей», — сказал Мадуро.

По мнению лидера Боливарианской Республики, президент США Дональд Трамп навредил себе и другим гражданам. «Вы, мистер Трамп, являетесь нарушителем свободы передвижения граждан мира», — сказал он.

Накануне Министерство транспорта США распорядилось приостановить авиасообщение с Венесуэлой. Временный запрет затронет как пассажирские, так и грузовые перелеты. Как пояснили в ведомстве, такое решение принято в связи с тем, что сложившаяся в Венесуэле ситуация создает угрозу для безопасности пассажиров, самолетов и экипажа.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом. Следом сразу несколько стран, включая США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. В поддержку Мадуро, в свою очередь, выступили Россия, Турция, Куба. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию. Каракас объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.