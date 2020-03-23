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Пандемия коронавируса ,  
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ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупки активов в рамках так называемого количественного смягчения будут производиться в неограниченном объеме. Краткосрочная ликвидность будет выдаваться участникам финансового рынка под нулевую ставку
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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функцию центробанка, уже в третий раз за месяц существенно смягчила монетарную политику, увеличив объем стимулирующих мер на фоне пандемии коронавируса. «Пандемия причиняет огромные тяготы Соединенным Штатам и всему миру», — говорится в сообщении ФРС, опубликованном на ее сайте. Ее последние меры, как и все предыдущие, направлены на обеспечение продолжающегося кредитования американских домохозяйств и предприятий, декларируется в сообщении.

Покупки активов на вторичном рынке — казначейских облигаций правительства и обеспеченных ипотекой облигаций, выпускаемых тремя ипотечными агентствами США, — на свеженапечатанные деньги будут производиться в неограниченном объеме — в тех объемах, которые необходимы для обеспечения «гладкого» функционирования рынков и доведения эффектов монетарной политики до широких финансовых условий в масштабах всей экономики. Неделю назад ФРС, понизив ключевую ставку фактически до нуля, объявила, что купит гособлигаций и ипотечных бумаг на сумму $700 млрд.

За последнюю неделю баланс ФРС увеличился на $350 млрд, до рекордных $4,7 трлн — с такой скоростью ФРС не наращивала активы даже во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора.

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
Экономика

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС. Однако ставки по десятилетним госбумагам США снизились с 0,94 до 0,73% годовых.

ФРС также объявила целый ряд новых программ поддержки кредитования. В том числе будет создан новый фонд покупки корпоративных облигаций крупных американских работодателей — это беспрецедентный шаг по прямой поддержке компаний. Вводятся механизмы финансовой поддержки штатов и муниципалитетов. Совокупный объем нового финансирования составит на данном этапе $300 млрд, для чего будет задействован Стабилизационный фонд США. Наконец, в ближайшее время Федеральный резерв объявит о новой программе по поддержке кредитования малых и средних предприятий (Main Street Business Lending Program).

ФРС также заявила, что начнет предоставлять краткосрочную долларовую ликвидность (сроком на один день) участникам финансового рынка под нулевой процент.

ФРС США исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом
Экономика

Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года. В самых пессимистичных прогнозах ожидается, что ВВП США сократится во втором квартале на 7–8%, чего не было даже в «великую рецессию» 2008 года. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил на днях, что уровень безработицы в США может подскочить до 30% — это будет больше даже, чем во времена Великой депрессии 1930-х годов, а ВВП США может обрушиться вдвое на пике кризиса.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ФРС США, коронавирус
Материалы по теме
ФРС США исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом
Экономика
ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
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