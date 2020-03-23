ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупки активов в рамках так называемого количественного смягчения будут производиться в неограниченном объеме. Краткосрочная ликвидность будет выдаваться участникам финансового рынка под нулевую ставку

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функцию центробанка, уже в третий раз за месяц существенно смягчила монетарную политику, увеличив объем стимулирующих мер на фоне пандемии коронавируса. «Пандемия причиняет огромные тяготы Соединенным Штатам и всему миру», — говорится в сообщении ФРС, опубликованном на ее сайте. Ее последние меры, как и все предыдущие, направлены на обеспечение продолжающегося кредитования американских домохозяйств и предприятий, декларируется в сообщении.

Покупки активов на вторичном рынке — казначейских облигаций правительства и обеспеченных ипотекой облигаций, выпускаемых тремя ипотечными агентствами США, — на свеженапечатанные деньги будут производиться в неограниченном объеме — в тех объемах, которые необходимы для обеспечения «гладкого» функционирования рынков и доведения эффектов монетарной политики до широких финансовых условий в масштабах всей экономики. Неделю назад ФРС, понизив ключевую ставку фактически до нуля, объявила, что купит гособлигаций и ипотечных бумаг на сумму $700 млрд.

За последнюю неделю баланс ФРС увеличился на $350 млрд, до рекордных $4,7 трлн — с такой скоростью ФРС не наращивала активы даже во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора.

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС. Однако ставки по десятилетним госбумагам США снизились с 0,94 до 0,73% годовых.