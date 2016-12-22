Минфин опубликовал предложения по либерализации валютного контроля

Штрафы за несвоевременную репатриацию экспортной выручки будут начисляться при просрочке от 30 дней, а максимальный штраф за невозврат выручки снизится вдвое. Такие предложения, выполняя поручения президента, представил Минфин

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Минфин предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов — не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов (а импортеров — за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар), если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с текущих 75–100% от суммы неполученных (невозвращенных) средств до 33–50%.

Проект поправок в «валютную» статью Кодекса об административных правонарушениях (ст. 15.25) опубликован Минфином на портале regulation.gov.ru. Изначально, весной 2017 года президент Владимир Путин поручил правительству подумать о снижении штрафов для должностных лиц и юрлиц-экспортеров за неполучение или задержку получения на свои банковские счета выручки за предоставленные нерезидентам товары, работы и услуги. В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов анонсировал снижение нынешних «драконовских» штрафов за нарушение сроков репатриации экспортной выручки.

Какие наказания сейчас

По закону о валютном регулировании экспортеры обязаны обеспечивать получение на свои счета в российских банках выручки от зарубежных контрагентов в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами). Это относится и к выручке в иностранной валюте, и к выручке в рублях. О сроках, предусмотренных внешнеторговыми контрактами, российские компании обязаны сообщать уполномоченным банкам. Если средства пришли с опозданием, то за просрочку хотя бы в один день предусмотрен штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. А если средства не поступили вовсе или поступили не полностью, возможен штраф в размере от 75 до 100% неполученной суммы. При этом оштрафовать на 75–100% могут даже в случае всего лишь задержки возврата выручки, когда поступление средств ожидается. Срок давности по привлечению резидентов к ответственности за эти нарушения — два года.

Аналогичные наказания предусмотрены за несвоевременный возврат авансов, уплаченных российскими импортерами за не полученные из-за рубежа товары (невыполненные работы, неоказанные услуги). Такие строгие меры изначально объяснялись необходимостью ограничения оттока денег из страны (в том числе вывода их на зарубежные счета по фиктивным договорам), но бизнес жалуется, что из-за этого часто страдают добросовестные участники внешнеэкономической деятельности.

Мотивировка Минфина

Теперь Минфин предлагает штрафовать, только если просрочка превышает 30 календарных дней, а штрафы за невозврат выручки (предоплаты) уменьшить до уровня «от одной третьей до одной второй размера суммы денежных средств». Новые нормы предполагается ввести с 2019 года, следует из материалов ведомства.

«В настоящее время российские компании-экспортеры попадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счет, которые в значительном количестве случаев происходят по вине контрагента-нерезидента и на которые резидент-экспортер повлиять в большинстве случаев не может. В итоге российские компании вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку, вести переговорные процессы с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на «мелкие просрочки» (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета», — объясняет Минфин в пояснительной записке.

Предложенная мера, по замыслу Минфина, «позволит снизить избыточное административное давление на российских экспортеров при возникновении технических просрочек выполнения покупателями условий экспортных контрактов, а также при возникновении претензий со стороны иностранных контрагентов по условиям поставки».

Поправки Минфина не трогают ту часть «валютной» статьи КоАП, которая устанавливает штрафы для граждан в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции (к которым, например, относится зачисление денег на иностранный счет физлица в обход российского уполномоченного банка).

Либерализация недостаточна

«С одной стороны, есть смягчение: раньше санкция наступала даже за просрочку в один день [при неполучении выручки от иностранных резидентов], а теперь — 30 дней от срока. Но дальше, по сути, все равно остается карательный штраф. Уменьшается его размер, с 75–100% до 33–50%. Но все равно забрать 50% от валютной выручки — это карательный штраф», — говорит партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Можно было бы смягчить санкции еще больше, считает он.

Судебная практика в спорах о штрафах по ст. 15.25 КоАП, как правило, исходит из того, принял ли экспортер (импортер) «все зависящие от него меры» по своевременному получению средств. Поэтому, по словам Костальгина, 30-дневный срок для освобождения от административной ответственности поможет не всем. «Просрочка бывает совершенно разная по срокам. При этом проблема в том, сделали ли вы все от вас зависящее, чтобы получить оплату. Но если у вас большой контракт и важный покупатель, вы же не будете на него в суд подавать. Он вам каждый вечер обещает заплатить, иногда эти переговоры трудно подтвердить документально. Эти аспекты часто игнорируются, особенно в последнее время, из-за того что у нас такой бюджетный подход к штрафам: они становятся источником пополнения бюджета», — рассуждает Костальгин.