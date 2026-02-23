 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Верховной раде предупредили о скорой «финансовой трагедии» Украины

Гетманцев: Украину в апреле ждет финансовая трагедия из-за высоких расходов
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев уже тратит средства, которые заложены на второе полугодие 2026-го, поэтому в апреле стране, вероятно, «нечем будет финансировать расходы», предупредил глава комитета Рады. Он отметил, что такое «предчувствие» есть не у всех
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Украина уже в апреле может столкнуться с ситуацией, когда «нечем будет финансировать расходы», поскольку государство уже тратит средства, выделенные на второе полугодие 2026-го. Такое мнение в интервью украинскому изданию Forbes высказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Не у всех коллег (не только из Совета, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — сказал депутат, комментируя обсуждение налоговых изменений и выполнения условий программы Международного валютного фонда (МВФ).

Гетманцев раскритиковал правительство Украины за непоследовательную политику в этом вопросе. По его словам, с одной стороны, кабмин соглашается на требования МВФ, а с другой — расширяет «неэффективную программу нацкешбэка».

«Поэтому у многих — у правительства и парламента — нет предчувствия финансовой трагедии, все думают, что «как-то оно будет», потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая», — считает Гетманцев.

Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам и отменить субсидии
Политика

Программа «Национальный кешбэк», действующая на Украине, предполагает начисление 10% от суммы покупки товаров и услуг со специальной маркировкой. При оплате сумма списывается в полном объеме, но покупка автоматически фиксируется в программе, и из нее вычитается условленная сумма для возврата. Деньги приходят на специальную карту для «Национального кешбэка», оформленную в банках-партнерах, в течение месяца, следующего за отчетным.

Средства, накопленные по программе, можно тратить не на все, а только на определенные категории товаров и услуг, например коммунальные услуги, продукты питания, лекарства, книги, печатную продукцию и некоторые другие цели.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о расширении финансирования страны в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) на два года в размере около $8,2 млрд. По прогнозу МВФ, общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд в 2026–2027 годах.

МВФ потребовал от Украины принять бюджет, по которому страна обязана реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. Киев должен расширить налоговую базу, включая налогообложение доходов с цифровых платформ, устранить лазейки на таможне и отменить лишние льготы по НДС.

Как отмечали источники Bloomberg, меры на Украине непопулярны. Видя это, власти стали пытаться смягчить их еще на этапе подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский непублично отчитал министра финансов Сергея Марченко за то, что он согласился на выдвинутые МВФ условия, говорил один из собеседников издания.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина финансирование дефицит бюджета
Материалы по теме
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам и отменить субсидии
Политика
Bloomberg узнал о желании Украины изменить предложенный МВФ законопроект
Политика
Украина отменит часть налоговых льгот бизнесу и жителям ради кредита МВФ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02
Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет Общество, 16:56
Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет» Спорт, 16:50
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса Общество, 16:50
Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол Общество, 16:37
Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике Политика, 16:32
«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» Спорт, 16:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Axios назвал двух потенциальных преемников Трампа Политика, 16:22
«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке Спорт, 16:15
Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели Политика, 16:14
Буданов назвал сроки нового раунда мирных переговоров Политика, 16:10
В Мытищах возбудили дело после гибели девочки при катании на тюбинге Общество, 16:06
Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА Спорт, 16:03