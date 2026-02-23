В Верховной раде предупредили о скорой «финансовой трагедии» Украины

Киев уже тратит средства, которые заложены на второе полугодие 2026-го, поэтому в апреле стране, вероятно, «нечем будет финансировать расходы», предупредил глава комитета Рады. Он отметил, что такое «предчувствие» есть не у всех

Киев, Украина (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Украина уже в апреле может столкнуться с ситуацией, когда «нечем будет финансировать расходы», поскольку государство уже тратит средства, выделенные на второе полугодие 2026-го. Такое мнение в интервью украинскому изданию Forbes высказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Не у всех коллег (не только из Совета, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — сказал депутат, комментируя обсуждение налоговых изменений и выполнения условий программы Международного валютного фонда (МВФ).

Гетманцев раскритиковал правительство Украины за непоследовательную политику в этом вопросе. По его словам, с одной стороны, кабмин соглашается на требования МВФ, а с другой — расширяет «неэффективную программу нацкешбэка».

«Поэтому у многих — у правительства и парламента — нет предчувствия финансовой трагедии, все думают, что «как-то оно будет», потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая», — считает Гетманцев.

Программа «Национальный кешбэк», действующая на Украине, предполагает начисление 10% от суммы покупки товаров и услуг со специальной маркировкой. При оплате сумма списывается в полном объеме, но покупка автоматически фиксируется в программе, и из нее вычитается условленная сумма для возврата. Деньги приходят на специальную карту для «Национального кешбэка», оформленную в банках-партнерах, в течение месяца, следующего за отчетным. Средства, накопленные по программе, можно тратить не на все, а только на определенные категории товаров и услуг, например коммунальные услуги, продукты питания, лекарства, книги, печатную продукцию и некоторые другие цели.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о расширении финансирования страны в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) на два года в размере около $8,2 млрд. По прогнозу МВФ, общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд в 2026–2027 годах.

МВФ потребовал от Украины принять бюджет, по которому страна обязана реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. Киев должен расширить налоговую базу, включая налогообложение доходов с цифровых платформ, устранить лазейки на таможне и отменить лишние льготы по НДС.

Как отмечали источники Bloomberg, меры на Украине непопулярны. Видя это, власти стали пытаться смягчить их еще на этапе подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский непублично отчитал министра финансов Сергея Марченко за то, что он согласился на выдвинутые МВФ условия, говорил один из собеседников издания.