Bloomberg узнал о желании Украины изменить предложенный МВФ законопроект

Киев, чтобы получить $8 млрд финансирования, обязался принять закон о введении НДС для самозанятых с годовым доходом более 1 млн грн. После общественной критики власти хотят поднять порог для уплаты налога в 2–4 раза

Фото: Владислав Шатило / РБК

Украина хочет смягчить непопулярный законопроект о повышении налогов для самозанятых, который требует ввести Международный валютный фонд в качестве условия для получения более $8 млрд финансирования, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Первоначальный вариант законопроекта предполагал введение налога на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых с годовым доходом более 1 млн грн (1 млн 770 тыс. руб.). В агентстве пояснили, что украинские предприниматели активно используют статус самозанятого, в том числе для оптимизации налогообложения.

Против текущей версии законопроекта выступили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и многие депутаты Верховной рады, утверждают собеседники Bloomberg. Мнение властей изменилось после резкой общественной критики, говорят собеседники агентства. По словам одного из них, Зеленский непублично отчитал министра финансов Сергея Марченко за то, что он согласился на выдвинутые МВФ условия.

Изначально законопроект должны были представить на рассмотрение правительства в январе, но отложили до 10 февраля. Минфин планирует смягчить условия законопроекта, повысив порог выручки для уплаты НДС до 2 млн или 4 млн грн, заявили источники Bloomberg. Глава фракции Зеленского «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия сказал журналистам, что власти республики склоняются к увеличению порога в четыре раза.

МВФ, пишут журналисты Bloomberg, демонстрирует гибкость, стремясь сохранить программу финансирования. В частности, украинские чиновники и депутаты на частных встречах с представителями фонда просят ограничить контроль над политически значимыми лицами (Politically exposed person). На Украине этот статус пожизненно получают все бывшие чиновники. Bloomberg подчеркнул, что данная мера крайне непопулярна среди госслужащих и парламентариев.

Украинские власти и МВФ подписали соглашение о новом механизме расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на два года в размере $8,2 млрд в ноябре 2025 года. Чтобы получить эти средства, республика должна выполнить ряд условий: принять соответствующий условиям программы бюджет, а также меры для избежания неэффективных расходов и необоснованных налоговых льгот. Также Украина взяла обязательство провести реформы налоговой и таможенной служб, бороться с теневой экономикой и развивать конкуренцию при заключении госконтрактов.