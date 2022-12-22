HeadHunter сообщил о негативном влиянии санкций на работу 68% россиян

События 2022 года, включая санкционное давление после начала операции на Украине, негативно отразились на работе 68% россиян, показал опрос HeadHunter. Чаще других отрицательное влияние отмечали работники Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HeadHunter (HH.ru), которые есть в распоряжении РБК.

Исследование среди 4 тыс. пользователей рекрутингового портала показало, что наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов не многим меньше — 65%. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой оказались 25–34-летние, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет.

Также эксперты спрашивали работников о влиянии связанных со спецоперацией событий на компанию-работодателя: негативные последствия отметили 62% респондентов.

Были и те, кто заявил о позитивном влиянии санкций на свою работу и деятельность компании, — таких ответов было 4%.

Самые пострадавшие сферы

В профессиональном разрезе спокойнее всего на военную операцию, санкционное давление, частичную мобилизацию отреагировали представители сферы безопасности, а также бухгалтеры — по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе. Примерно такой же уровень спокойствия в сфере медицины и фармацевтики, среди рабочего персонала и госслужащих.

Негативное влияние наиболее заметно проявилось в работе тех, кто связан с искусством и массмедиа, маркетингом и рекламой, ИТ и телекомом. О нем сообщили примерно 80% представителей этих сфер.

Доминирование негативных оценок именно в этих сферах профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина объясняет «информационной» спецификой этих профессиональных областей и типовыми личными характеристиками их представителей, а не экономическими факторами. «У представителей этих сфер, как правило, гиперболизировано негативное отношение к происходящему в отличие от других сфер», — считает она.

Как показывали результаты ежеквартального исследования HeadHunter, отражающего «индекс самочувствия» соискателей в разных профессиональных областях, сферы искусства и массмедиа, а также ИТ и телекома в этом году держались в числе самых уязвимых по совокупности нескольких критериев, среди которых наличие угрозы увольнения, гибкость зарплатных ожиданий, сложность в поиске работы.

Региональный разрез

В пятерке регионов, жители которых сильнее всего почувствовали негативное влияние событий 2022 года на свою работу, оказались Санкт-Петербург, Воронежская область, Московская область, Москва и Новосибирская область.

В одном из регионов — Тюменской области — значительной была доля оценок позитивного влияния санкций и других событий на работу. О том, что они «однозначно позитивно» повлияли на трудовую деятельность, заявили 6% респондентов, а еще 3% отметили «скорее позитивное» влияние. В некоторых регионах число позитивных оценок было нулевым.

В разрезе федеральных округов нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока и Сибири, меньше — Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в исследовании.

«Бенефициарами» событий уходящего года, включая санкции, а также рост цен на сырьевые товары на мировых рынках стали регионы, специализирующиеся на добыче нефти и газа (в их число, например, входит Тюменская область), говорили РБК эксперты. Понятно и более спокойное восприятие сегодняшних вызовов работниками Сибири и Дальнего Востока. Торговые связи компаний с этих территорий с Китаем делают их положение наиболее устойчивым, отмечает младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.