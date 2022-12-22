HeadHunter сообщил о негативном влиянии санкций на работу 68% россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:52
Володин заявил об уходе времен стабильности для Европы в прошлое Политика, 08:50
Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ в район Артемовска Политика, 08:44
Курс доллара превысил ₽72 впервые с конца апреля Инвестиции, 08:42
В Москве после ледяного дождя задержали и отменили более 60 рейсов Город, 08:36
Забудьте о слове «наличка»: что может вызывать подозрения налоговиков Pro, 08:31
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:26
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
HeadHunter сообщил о негативном влиянии санкций на работу 68% россиян Экономика, 08:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:00
Антонов пообещал не дать «замести под ковер» правду о «Северных потоках» Политика, 08:00
Доллар впервые с апреля подорожал до ₽71, евро — до ₽76 Финансы, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 07:19
ФАС предложила упростить доступ прокуратуры к данным о гособоронзаказе Общество, 07:00
Экономика ,  
0 

HeadHunter сообщил о негативном влиянии санкций на работу 68% россиян

События 2022 года, включая санкционное давление после начала операции на Украине, негативно отразились на работе 68% россиян, показал опрос HeadHunter. Чаще других отрицательное влияние отмечали работники Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HeadHunter (HH.ru), которые есть в распоряжении РБК.

Исследование среди 4 тыс. пользователей рекрутингового портала показало, что наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов не многим меньше — 65%. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой оказались 25–34-летние, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет.

Также эксперты спрашивали работников о влиянии связанных со спецоперацией событий на компанию-работодателя: негативные последствия отметили 62% респондентов.

Были и те, кто заявил о позитивном влиянии санкций на свою работу и деятельность компании, — таких ответов было 4%.

Самые пострадавшие сферы

В профессиональном разрезе спокойнее всего на военную операцию, санкционное давление, частичную мобилизацию отреагировали представители сферы безопасности, а также бухгалтеры — по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе. Примерно такой же уровень спокойствия в сфере медицины и фармацевтики, среди рабочего персонала и госслужащих.

Читайте на РБК Pro
Не спится: какие методы борьбы с бессонницей эффективнее лекарств
Живем один раз: как события 2022 года изменили рынок труда
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году

Негативное влияние наиболее заметно проявилось в работе тех, кто связан с искусством и массмедиа, маркетингом и рекламой, ИТ и телекомом. О нем сообщили примерно 80% представителей этих сфер.

Доминирование негативных оценок именно в этих сферах профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина объясняет «информационной» спецификой этих профессиональных областей и типовыми личными характеристиками их представителей, а не экономическими факторами. «У представителей этих сфер, как правило, гиперболизировано негативное отношение к происходящему в отличие от других сфер», — считает она.

Как показывали результаты ежеквартального исследования HeadHunter, отражающего «индекс самочувствия» соискателей в разных профессиональных областях, сферы искусства и массмедиа, а также ИТ и телекома в этом году держались в числе самых уязвимых по совокупности нескольких критериев, среди которых наличие угрозы увольнения, гибкость зарплатных ожиданий, сложность в поиске работы.

Региональный разрез

В пятерке регионов, жители которых сильнее всего почувствовали негативное влияние событий 2022 года на свою работу, оказались Санкт-Петербург, Воронежская область, Московская область, Москва и Новосибирская область.

В одном из регионов — Тюменской области — значительной была доля оценок позитивного влияния санкций и других событий на работу. О том, что они «однозначно позитивно» повлияли на трудовую деятельность, заявили 6% респондентов, а еще 3% отметили «скорее позитивное» влияние. В некоторых регионах число позитивных оценок было нулевым.

В разрезе федеральных округов нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока и Сибири, меньше — Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в исследовании.

«Бенефициарами» событий уходящего года, включая санкции, а также рост цен на сырьевые товары на мировых рынках стали регионы, специализирующиеся на добыче нефти и газа (в их число, например, входит Тюменская область), говорили РБК эксперты. Понятно и более спокойное восприятие сегодняшних вызовов работниками Сибири и Дальнего Востока. Торговые связи компаний с этих территорий с Китаем делают их положение наиболее устойчивым, отмечает младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
санкции HeadHunter рынок труда
Материалы по теме
В России после частичной мобилизации вырос спрос на временных работников
Экономика
Зарплаты ИТ-специалистов в России начали снижаться
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter