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Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики
Среди таких мер — удешевление заимствований путем снижения ставки ЦБ и улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Помощник президент России Андрей Белоусов в интервью «Известиям» рассказал о трех группах мер, которые, по его мнению, позволят добиться ускорения экономического роста.

К первой группе мер Белоусов отнес удешевление заимствований. Для этого, по его словам, необходимо снизить ключевую ставку примерно до 5%. Вторая группа мер подразумевает улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

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Третий способ ускорения роста экономики, предложенный Белоусовым, подразумевает повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. Прежде всего речь идет о рабочих профессиях, уточнил он.

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По последним данным Росстата, рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,7%. Это несколько ниже оценок, представленных в октябре Минэкономразвития. По данным министерства, ВВП в третьем квартале вырос на 1,9%. При этом, как отмечало Минэкономразвития, рост ускорился вдвое по сравнению со вторым кварталом и почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: рост экономики, Андрей Белоусов, ВВП
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