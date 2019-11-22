Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

Среди таких мер — удешевление заимствований путем снижения ставки ЦБ и улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Помощник президент России Андрей Белоусов в интервью «Известиям» рассказал о трех группах мер, которые, по его мнению, позволят добиться ускорения экономического роста.

К первой группе мер Белоусов отнес удешевление заимствований. Для этого, по его словам, необходимо снизить ключевую ставку примерно до 5%. Вторая группа мер подразумевает улучшение инвестиционного климата благодаря запуску регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

Третий способ ускорения роста экономики, предложенный Белоусовым, подразумевает повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. Прежде всего речь идет о рабочих профессиях, уточнил он.