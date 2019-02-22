ВВП отбрасывает тень

Росфинмониторинг зафиксировал снижение объема скрытой экономики

Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, с которой ознакомился РБК

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Объем теневой экономики в России снижается: в 2018 году он равняется около 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015–2016 годах, следует из ежегодной оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет в МВД.

Оценка приводится в проекте документа Росфинмониторинга с анализом уровня соответствия России рекомендациям ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), проект есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник в Росфинмониторинге.

В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб.

В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.).

По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП.

20 трлн — много или мало Теневая экономика в России, по данным Росфинмониторинга, — это более 20 трлн руб. Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.), в три раза больше годовой выручки «Газпрома» (6,5 трлн руб. за 2017 год), более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 трлн руб.).

Возможно, резкое сокращение теневой экономики в 2017 году связано не только с реальным сокращением скрытой и нелегальной активности, но и с изменением методики Росфинмониторинга (какая-то часть теневой экономики перестала таковой считаться). В то же время сам Росфинмониторинг отмечает, что в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств «существенно снизились», «значительно сократилось» и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.

Что учитывает Росфинмониторинг

В документе не приводится методология оценки. Но Росфинмониторинг, помимо прочего, включает в теневую экономику:

серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования),

сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей,

выплата серых зарплат.

Кроме того, Росфинмониторинг отмечает, что нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж. «Денежные средства выводятся за рубеж по организованным сложным схемам, с использованием для расслоения и транзита финансовых потоков множества счетов фирм-«однодневок», открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», — пишет спецслужба. РБК направил официальный запрос в Росфинмониторинг.

Видео: РБК

Что такое теневая экономика (а также ненаблюдаемая/скрытая/неформальная экономика)

Понятие теневой экономики иногда смешивается с понятием ненаблюдаемой экономики. Последняя — шире; по словам директора Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексея Пономаренко, она включает в себя:

скрытую экономику (законное производство, скрываемое от налогообложения и административных процедур, например, неофициальное использование труда рабочих при строительстве дома);

криминальное производство (например, наркотики, нелегальная торговля оружием, проституция);

неформальное производство (например, «гаражная экономика», продажа собственно выращенных овощей на рынке без какой-либо регистрации деятельности);

производство для собственного потребления.

Росфинмониторинг, скорее всего, считает первый и второй компоненты, а неформальное производство не считает — это, например, «гаражные» производства, кешевые расчеты между продавцами и покупателями, указал профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский. Если добавить неформальную экономику, это прибавит не менее 10% ВВП к теневой экономике по Росфинмониторингу, оценивает Кордонский.

«Мы можем оценивать, сколько людей уходит в той или иной степени от государства в сферы, которые государство считает теневой экономикой. По полной занятости это около 20 млн граждан в трудоспособном возрасте, а по частичной занятости — невозможно посчитать. С нашей точки зрения, еще около 10 млн трудоспособных граждан могут находиться в таких факультативных теневых отношениях», — сказал РБК Кордонский.

Основным фактором, определяющим масштаб теневой экономики в России, является коррупция, а также избыточное государственное регулирование и высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень» и выплачивать зарплаты в конвертах, полагает научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич.

Как оценивают Росстат и МВФ

Росфинмониторинг также ссылается на данные Росстата по теневой экономике: по оценке Росстата, в 2017 году размер теневой экономики составлял порядка 16%. Сам Росстат в открытом доступе не публикует эти данные. Росфинмониторинг указывает, что Росстат для расчета доли теневой экономики обычно использует оценку доходов от скрытых и неофициальных видов экономической деятельности, разрешенных законом. То есть Росстат считает все (скрытую экономику, неформальную экономику), кроме нелегального бизнеса.

МВФ в январе 2018 года опубликовал межстрановое исследование, в котором оценил объемы теневой экономики в разных странах с 1991 по 2015 год. При этом МВФ тоже не включал в свою оценку нелегальную или криминальную деятельность. Уровень теневой экономики в России оказался намного выше официальных оценок — 33,7% ВВП за 2015 год — и выше среднего по 158 странам (27,8%). В развитых странах показатель оказался в пределах 10% ВВП (в Канаде — 9,4%, в Германии — 7,8%, в Японии — 8,2%, в США — 7%). При этом российский показатель оказался сопоставим с Венесуэлой (33,6%), Пакистаном (31,6%), Египтом (33,3%).

По оценке Росстата на конец сентября 2018 года, в российской экономике неформально заняты 14,9 млн человек (20,4% в общей численности занятых). А так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах и в неофициальном секторе) составил в 2017 году 11,8% ВВП (около 10,9 трлн руб.).