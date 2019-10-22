В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Думы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8%

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. В случае принятия этой рекомендации чувствительный для малого бизнеса налог вырастет в 2020 году не на 4,9%, как предложило Минэкономразвития, а на 3,8% или менее.

«Предложить Министерству экономического развития Российской Федерации при расчете коэффициента-дефлятора <...> на 2020 год использовать коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в размере, не превышающем уровня инфляции», — гласит 17-й пункт документа, который должен быть подписан председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Минэкономразвития ожидает по итогам года инфляцию на уровне 3,8%.

Как правило, рекомендации Госдумы, изложенные в этом постановлении, затем принимаются при рассмотрении бюджета. Проект постановления будет рассмотрен на заседании Госдумы 23 октября. РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

«17-й пункт — это обсуждение с Минэкономразвития <...> исправить ситуацию с применением коэффициента-дефлятора, чтобы не допустить увеличения налоговой нагрузки по налогу ЕНВД», — отметил накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Снижение коэффициента с 4,9 до 3,8% несущественно ни для доходов бюджета, ни для малых предпринимателей», — сказал РБК чиновник финансово-экономического блока.