Саудовский министр пообещал не использовать нефть для давления на Запад

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что его страна не намерена оказывать давление на нефтяной рынок из-за негативной реакции Запада на смерть журналиста Джамаля Хашкаджи

Джамаль Хашкаджи (Фото: Johnny Green / PA Images / ТАСС)

В ходе интервью агентству ТАСС министра Халеда аль-Фалеха спросили, может ли Эр-Рияд сократить поставки нефти из-за негативной реакции Запада на смерть в саудовском консульстве в Стамбуле Джамаля ​Хашкаджи. На это чиновник ответил, что его страна на протяжении десятилетий использовала нефть как добросовестный экономический инструмент. «Мы не применяли его в политических целях. Намерений прекратить поставки у нас нет», — заявил аль-Фалех.

Министр подчеркнул, что слишком высокие цены на нефть ведут к замедлению роста мировой экономики и могут спровоцировать рецессию. «Мы работаем для того, чтобы поддерживать мировые рынки в стабильном состоянии и способствовать глобальному экономическому росту», — добавил он.

При этом аль-Фалех указал, что мировое сообщество должно поддерживать Саудовскую Аравию, поскольку его страна много инвестирует в резервные мощности. Он напомнил, что именно поставка резервов позволила избежать дефицита нефти во время войны в Персидском заливе, когда на Ближнем Востоке возникли перебои с добычей.

«Будем надеяться, что кризис будет разрешен. А мы продемонстрируем нашу мудрость как на политическом, так и на экономическом фронтах», — сказал министр.

Часто критиковавший официальный Эр-Рияд автор Washington Post Хашкаджи 2 октября вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его никто больше не видел. В Эр-Рияде сначала утверждали, что журналист покинул здание невредимым, однако 20 октября все же признали, что в консульстве произошел конфликт, в результате которого Хашкаджи умер. 22 октября источник агентства Reuters рассказал, что Хашкаджи пытались задержать и в ходе драки задушили.

Объяснения саудовских властей удовлетворили не всех. Так, канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что поскольку в «деле Хашкаджи» есть много неопределенностей, Берлин считает невозможным поставлять Саудовской Аравии оружие.

Осудили убийство журналиста также Великобритания и Франция, потребовавшие провести расследование и найти виновных.