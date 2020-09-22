Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

Глава Сбербанка говорил о налоге на доходы с больших депозитов. Мнение Грефа об эффективности этой меры представитель Кремля назвал экспертным, которое «не обязательно является определяющим»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение главы Сбербанка Германа Грефа учитывается «профильными ведомствами», но оно «не обязательно является определяющим», передает «Подъем». Так Песков прокомментировал слова Грефа о том, что в России нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов и налоговые ставки.

«Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим», — сказал Песков.



Греф говорил о налогах на крупные депозиты граждан. «Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, — это повышать налоги», — сказал банкир.

Греф добавил, что если активно повышать налоги, не будет экономического роста. «Поэтому все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований», — уверен Греф.

По его словам, налог на крупные вклады коснется около 1% вкладчиков Сбербанка, максимум — 2%. «Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут обкладываться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас», — пояснил Греф.