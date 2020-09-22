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Экономика ,  
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Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

Глава Сбербанка говорил о налоге на доходы с больших депозитов. Мнение Грефа об эффективности этой меры представитель Кремля назвал экспертным, которое «не обязательно является определяющим»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение главы Сбербанка Германа Грефа учитывается «профильными ведомствами», но оно «не обязательно является определяющим», передает «Подъем». Так Песков прокомментировал слова Грефа о том, что в России нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов и налоговые ставки.

«Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим», — сказал Песков.

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
Финансы
Герман Греф

Греф говорил о налогах на крупные депозиты граждан. «Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, — это повышать налоги», — сказал банкир.

Греф добавил, что если активно повышать налоги, не будет экономического роста. «Поэтому все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований», — уверен Греф.

По его словам, налог на крупные вклады коснется около 1% вкладчиков Сбербанка, максимум — 2%. «Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут обкладываться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас», — пояснил Греф.

Кудрин назвал способ не повышать налоги
Экономика
Алексей Кудрин

Налог на доходы с депозитов свыше 1 млн руб. начнет действовать в России с 1 января 2021 года. Ввести его предложил президент Владимир Путин в мартовском обращении к россиянам. Налоговая служба разъяснила, что налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.

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Первые налоги на доходы с крупных вкладов россияне должны будут заплатить по итогам 2021 года с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 года. «Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснили в ФНС.

Не платить смогут те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 21 сентября заявил, что на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества, избежав повышения отдельных налоговых ставок. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200–300 млрд руб. в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть пяти-шести лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — отметил Кудрин.

Автор
Владислав Гордеев
Герман Греф налоги Кремль
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
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Кудрин назвал способ не повышать налоги
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