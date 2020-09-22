Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Глава Сбербанка, занимавший в 2000–2007 годах пост главы Минэкономразвития, назвал предпочтительным сокращение расходов бюджета, но не повышение налогов

Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.

«Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал Греф.

Глава Сбербанка, занимавший в 2000–2007 годах пост главы Минэкономразвития, назвал предпочтительным сокращение расходов бюджета, но не повышение налогов.

«И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной», — добавил Греф.