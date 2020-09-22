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Финансы ,  
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Глава Сбербанка, занимавший в 2000–2007 годах пост главы Минэкономразвития, назвал предпочтительным сокращение расходов бюджета, но не повышение налогов
Сбербанк SBER ₽229,55 +1,46% Купить
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.

«Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал Греф.

Глава Сбербанка, занимавший в 2000–2007 годах пост главы Минэкономразвития, назвал предпочтительным сокращение расходов бюджета, но не повышение налогов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной», — добавил Греф.

Долю вкладчиков Сбербанка, которых может коснуться новый налог, Греф оценил в 1–2%.

С 2021 года доходы, получаемые в виде процентов по вкладам в банках, начнут облагаться НДФЛ по стандартной ставке в 13%. При этом налог будет взиматься только с доходов, размер которых превысит сумму процентов, начисленных на 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России.

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Предположим, что общий доход по вкладу, на который 1,4 млн руб. положены под 6,2% годовых, за 2021 год составит 86,8 тыс. руб. При нынешнем размере ключевой ставки ЦБ (4,25%) необлагаемый процентный доход составит 42,5 тыс. руб., а облагаемый — 44,3 тыс. руб. С этой суммы придется уплатить налог в размере 5759 руб.

Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом.

Автор
Евгений Калюков
Герман Греф Сбербанк налоги
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