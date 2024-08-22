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Эксперты заметили нестандартный рост неравенства доходов в России

Россияне через несколько лет будут иметь высокие ожидания из-за периода «зарплатного бума», но у работодателей может не получиться соответствовать этому уровню: конкуренция среди соискателей вырастет, считают в ЦМАКП
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России продолжается устойчивый тренд на снижение бедности, показатель упал до рекордно низкого уровня 8,5%, но при этом растет уровень неравенства, причем как в доходах, так и в потреблении. Такой вывод содержится в аналитической записке «Благосостояние населения: неравномерный рост» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет Forbes.

Аналитики отметили, что такое сочетание тенденций — нестандартная ситуация. Как правило, подобная динамика характерна при разнонаправленном движении уровня доходов бедных и богатых.

В России в прошлом году выросли реальные доходы на рекордные 5,6%, а за первые шесть месяцев 2024-го — на 7,4%. По данным экспертов, почти в два раза выросла доля россиян, зарабатывающих более 100 тыс. руб. в месяц: в 2021-м назад она равнялась 5,7% от всего населения, а в 2023 году уже 10%. В других группах россиян изменения были не столь значительны.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Возможная причина — опережающий рост доходов высокооплачиваемых сотрудников из-за нехватки рабочих рук. Предположительно, процесс начался в пандемию, когда выросли доходы медицинских сотрудников и в ИТ-сфере.

После введения санкций и начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной к категории россиян с опережающим ростом доходов добавились еще некоторые группы граждан, отмечают в ЦМАКП. Среди них: участники военной операции, зарплаты которых более чем вдвое превышают средние зарплаты по стране, а также сотрудники сфер, в которых растет производство благодаря замещению импорта: химическая промышленность, машиностроение и другие.

Благодаря появлению категорий граждан с опережающим ростом доходов могут образоваться новые группы в среднем классе, полагают в ЦМАКП. Но чтобы это действительно произошло, необходимо выполнение нескольких условий: постоянство высокого уровня доходов, формирование и закрепление характерных моделей поведения этих групп.

Для реализации обеих условий есть риски: через несколько лет у россиян будут высокие зарплатные ожидания, сформированные в период «зарплатного бума», но вполне возможно, что работодатели не смогут ответить на этот запрос соответствующим образом, предполагают аналитики. Они объясняют, что конкуренция за рабочие места станет выше, что будет накладываться на необходимость обновлять оборудование на фоне санкций. Кроме того, без закрепления собственных моделей поведения, характерных для среднего класса — прежде всего в отношении инвестиций — следующее или даже нынешнее поколение может вернуться к менее обеспеченным слоям населения, ожидают эксперты.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Больше половины опрошенных россиян (53%) сообщили о росте уровня социального неравенства в стране, прежде всего в уровне жизни и доходов, следует из результатов опроса ЦСП «Платформа» и «ОнИн». Обратную тенденцию наблюдают 13% респондентов, еще 4% не увидели неравенства вовсе.

Увеличение неравенства в доходах граждан рост российского ВВП на душу населения замедляется, уверены эксперты Центробанка. Этот процесс — один из главный тормозов экономического роста, так как оказывает влияние на готовность населения и бизнеса инвестировать, подрывает доверие, отмечал ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЦМАКП неравенство уровень бедности средний класс
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