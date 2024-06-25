Более половины россиян увидели в обществе несправедливое неравенство

Разрыв в уровне жизни и возможности к самореализации сейчас больше, чем в 90-е и в крепостнической России XVIII века, считают участники опроса «Платформы». Самым справедливым временем россияне считают оттепель и брежневский застой

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За последние годы уровень социального неравенства, в первую очередь разрыв в уровне жизни и доходов, в России значительно вырос, такого мнения придерживается большая часть респондентов опроса, проведенного социологическими компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн» (есть у РБК). Об усилении неравенства за последние пять лет заявили 53% респондентов, о его снижении — 13%. С тем, что никакого неравенства в России вообще нет, согласились 4%.

О том, что именно в последнее десятилетие (после 2015 года) неравенство стало наибольшим за всю историю страны, заявили 37% респондентов, тогда как ситуацию в Российской империи XVIII—XIX веков назвали худшей только 33%.

«[Современность] люди ощущают периодом обострения социального неравенства. Показатель превышает оценку времен Российской империи

(XVIII—XIX вв.) — эпохи крепостного права — и 90-х гг. ХХ века, несмотря на постсоветское социально-экономическое расслоение, ставшее для многих шоковым», — говорится в отчете социологов.

Минимальным, по оценке респондентов, неравенство среди россиян было во времена хрущевской оттепели (1%) и брежневского застоя (2%). Затем его уровень начал расти: в перестройку — до 9%, а в девяностые — и до 23%, но в начале XXI века вновь упал до 10% (респонденты могли выбрать два из девяти предложенных периодов).

В следующие пять лет уровень социального неравенства в России останется на прежнем уровне или продолжит расти. Такого мнения придерживается большинство респондентов — 28 и 43% соответственно. На сокращение разрыва надеются только 17%, остальные дать прогноз не смогли.

Как считали Опрос проводился в июне 2024 года в режиме онлайн. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте 18 лет и старше. При составлении выборки были учтены социально-демографические параметры населения, а также распределение его по населенным пунктам разных типов и федеральным округам.

Главной причиной того, что неравенство в России вообще существует, а его уровень растет, участники опроса назвали то, что различия в социальном положении и статусе передаются от родителей к детям. Об этом заявили 76% респондентов. С тем, что социальное неравенство возникает из-за того, что сами люди прикладывают разные усилия для продвижения по карьерной лестнице или увеличения своих доходов, согласилось втрое меньше людей (26%). Разный уровень данных от природы интеллектуальных и физических способностей винят в происходящем 29% (допускалось несколько ответов).

«По мнению респондентов, главное основание неравенства в России — различие наследственных положений и статусов. В общественном восприятии сохраняется представление о привилегированности детей и родственников чиновников, людей, занимающих высокие посты, и эта установка перекрывает веру в собственные силы или структурные возможности выравнивания», — отмечают авторы исследования.

Наиболее сильно неравенство, по мнению россиян, проявляется в экономической сфере, в разнице доходов и уровне жизни разных групп населения. По десятибалльной шкале такое неравенство участники опроса оценили в 8,2. На втором месте оказалось неравенство возможностей жителей различных регионов страны (7,2 балла), на третьем — неравенство здоровых людей и тех, чьи возможности ограничены из-за проблем со здоровьем (6,9). А вот значимых проблем, связанных с неравенством мужчин и женщин, а также разным уровнем возможностей у представителей разных конфессий, большинство респондентов не видит (5,2 и 4,7 балла соответственно).

«Это можно объяснить достаточно светским характером государства, дефицитом кадров и трендом на сокращение гендерных диспропорций», — отмечается в отчете.

При этом само наличие социального неравенства большинство россиян (57%) считает ненормальным, неизбежным его назвали 38% респондентов. Социологи отмечают, что особенно высока доля тех, кто стремится к полному равенству, среди малообразованных людей с низкими доходами.